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Бибосынов и Сафиуллин проведут бои за выход в полуфинал Олимпиады-2020

3 Августа 2021 08:10
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Бибосынов и Сафиуллин проведут бои за выход в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские боксеры Сакен Бибосынов и Закир Сафиуллин проведут свои четвертьфинальные бои на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 3 августа

Бибосынов в 1/4 финала в весовой категории до 52 килограммов встретится с испанцем Габриэлем Эскобаром Маскунано. Бой начнется в 14:48 по времени Нур-Султана. Сафиуллин на этой же стадии турнира сразится с австралийским боксером Харри Гарсайдом. Начало боя — в 15:35. Прямая трансляция обоих боев будет организована телеканалом «Qazaqstan».

Фото: Владислав Семенов НОК РК

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