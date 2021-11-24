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    12:15, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Библиотеку с книжным фондом в 500 тысяч экземпляров открыли в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау в преддверии 30-летнего юбилея Независимости страны открылась универсальная библиотека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

    В церемонии открытия нового здания Мангистауской областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сыдиыкова приняли участие аким области Нурлан Ногаев, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), профессор, дипломат и общественный деятель Дуйсен Касеинов, супруга Кабиболлы Сыдиыкова Гульшат Сыдиыкова, депутаты областного маслихата и представители интеллигенции.

    Книжный фонд библиотеки составляет 500 тысяч экземпляров. Библиотека будет методическим центром для 66 библиотек области. В здании работают 12 залов и 5 учебных отделений: зал Первого Президента, специальный зал для незрячих, интернет зал, зал иностранной литературы, детско-юношеский зал, коворкинг-центр. Фонд библиотеки будет пополняться ежегодно.

    Выступая на мероприятии, глава региона Нурлан Ногаев поздравил читателей с открытием и пожелал успехов коллективу библиотеки.

    «Там, где есть книга, есть духовная жизнь. Когда мы были кочевым народом, наряду с устной литературой существовала письменная литература. Орхоно-енисейские надписи и письменные источники, написанные древнетюркским руническим письмом, яркий тому пример. Книга-духовное сокровище человека. Независимо от возраста, люди приходят в библиотеку, читают книги, это закономерно и это правильно. Думаю, что эти 500 тысяч книг и создание специализированных кабинетов окажут огромное влияние на расширение кругозора ваших читателей», - сказал аким области.


    Теги:
    Культура Мангистауская область
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