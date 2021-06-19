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Библиотеку имени Абая модернизировали в Шымкенте

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Июня 2021, 21:19
Библиотеку имени Абая модернизировали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Шымкент Мурат Айтенов принял участие в церемонии открытия реконструированной центральной городской библиотеки имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

В мероприятии принял участие директор Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы К. Пикат. В библиотеке аким города ознакомился с книжным и читальным залами, новой системой работы зала «Music and Art Community Space», кофейней.

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Оценил величие мурала «Абай».

Модернизация центральной городской библиотеки имени Абая началась в мае 2021 года. Ремонтные работы завершены. Она сдана в эксплуатацию в преддверии празднования Дня города — 19 июня. Библиотеку можно посетить через приложение «Ashyq».

Отметим, на сегодняшний день в Шымкенте проводится работа по модернизации объектов культуры.

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