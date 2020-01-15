Библиотеки нового формата откроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом реконструкции библиотечной сети города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Библиотеки становятся не просто хранилищем книг, а общественными пространствами. Примером может стать городская юношеская библиотека им. Жамбыла, где после модернизации создан современный центр для чтения как традиционных бумажных, так и электронных книг. Ежедневно здесь бывают от пятисот до полутора тысяч посетителей в основном в возрасте 14-29 лет», - написал аким в Instagram .





В ближайшее время откроют двери пять модернизированных библиотек: №15 (улица Земнухова, 44), №20 (улица Шарипова, 66), №24 (мкр. Айнабулак-3, д. 174), №32 (пропект Достык, 42Б), №33 (улица Толе би, 160).





«До конца года модернизируем 10 библиотек, а девять оставшихся — в следующем году. В то же время будем расширять сеть путем создания подобных общественных пространств в микрорайонах Нового Алматы. Свободный доступ к интернету, обширный книжный фонд дают возможность получать качественные знания и работать над дипломной или диссертацией в комфортной обстановке. Современные книжные центры станут местом проведения тематических встреч и мастер-классов», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, это поможет молодым людям социализироваться, приобщиться к городской общественной жизни.











