Библиотеки Казахстана проведут летом более 40 тысяч мероприятий

В Казахстане библиотеки республиканского, областного и городского уровней летом проведут 41 922 мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

В Национальной академической библиотеке РК в Астане пройдут выставки, сказкотерапия, интеллектуальные квесты и акции, а также экскурсии.

В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих в Алматы для детей будут представлены сказки с тифлоточками и организованы кружки по шахматам, шашкам и тоғызқұмалақ.

Акмолинская область проведет конкурс флеш-рисунков, book land, домбра-батл и мероприятия под открытым небом.

В Северо-Казахстанской области пройдут мероприятия, посвященные возрастным особенностям детей, включая «Бала тілі – бал» и «Ертегіні табыңыз».

В Костанайской области пройдут познавательные мероприятия «Шекараны білмейтін балалық шақ» и «Кітаптарда каникул жоқ».

В Туркестанской области организуют летний детский конкурс, библиопикник и кружки по рукоделию.

В области Абай летом будут работать проекты по 12 направлениям.

В Актюбинской области запланированы квест-игры, мастер-классы и летний учебный проект «Оқитын дос іздеймін».

Библиотеки Алматинской области предложат книжные выставки и конкурсы рисунков, а в Атырауской области пройдет проект «Лето с книгой».

По регионам наибольшее количество мероприятий запланировано в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В Астане, Алматы и Шымкенте организуют 2000 мероприятий для юных читателей.

Национальная библиотека РК, Национальная академическая библиотека РК и Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан проведут 197 мероприятий.