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    20:06, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Библиотеки Казахстана проведут летом более 40 тысяч мероприятий

    Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В Казахстане библиотеки республиканского, областного и городского уровней летом проведут 41 922 мероприятия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК.

    В Национальной академической библиотеке РК в Астане пройдут выставки, сказкотерапия, интеллектуальные квесты и акции, а также экскурсии.

    В Республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих в Алматы для детей будут представлены сказки с тифлоточками и организованы кружки по шахматам, шашкам и тоғызқұмалақ.

    Акмолинская область проведет конкурс флеш-рисунков, book land, домбра-батл и мероприятия под открытым небом.

    В Северо-Казахстанской области пройдут мероприятия, посвященные возрастным особенностям детей, включая «Бала тілі – бал» и «Ертегіні табыңыз».

    В Костанайской области пройдут познавательные мероприятия «Шекараны білмейтін балалық шақ» и «Кітаптарда каникул жоқ».

    В Туркестанской области организуют летний детский конкурс, библиопикник и кружки по рукоделию.

    В области Абай летом будут работать проекты по 12 направлениям.

    В Актюбинской области запланированы квест-игры, мастер-классы и летний учебный проект «Оқитын дос іздеймін».

    Библиотеки Алматинской области предложат книжные выставки и конкурсы рисунков, а в Атырауской области пройдет проект «Лето с книгой».

    По регионам наибольшее количество мероприятий запланировано в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. В Астане, Алматы и Шымкенте организуют 2000 мероприятий для юных читателей.

    Национальная библиотека РК, Национальная академическая библиотека РК и Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан проведут 197 мероприятий.

    Теги:
    Каникулы Культура Минкультуры и информации Библиотеки Лето
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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