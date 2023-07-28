Библиотекарей могут приравнять к учителям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защите населения РК рассматривают возможность приравнивания школьных библиотекарей к должности «Преподаватель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приравнивание библиотекарей в организациях образования к должности «Преподаватель» будет тщательно изучен и проработан. В том числе будет анализированы вопросы потребности такой должности, их должностные обязанности, заработная плата и другое», - говорится в ответе заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой на депутатский запрос.

Она добавила, что в случае приравнивания, на библиотекарей будут распространяться все нормы, предусмотренные законом РК «О статусе педагога», включая аттестацию.

По данным Тамары Дуйсеновой, в этом году планируется провести курсы повышения квалификации для более 2,1 тысячи школьных библиотекарей. Обучение будет по таким направлениям, как IT-компетентность и цифровая грамотность, авторское право, soft и hard skills современного библиотекаря, продвижение библиотек в социальных сетях, нетворкинг в библиотеке.