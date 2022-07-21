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Библиотека Ватикана может дать доступ ученым из РК к рукописям об истории тюркского мира
21 Июля 2022 16:58

Библиотека Ватикана может дать доступ ученым из РК к рукописям об истории тюркского мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время встречи с Послом Ватикана в РК Фрэнсисом Ассизи Чулликаттом министр науки и высшего образования Саясат Нурбек обратился с предложением открыть для казахстанских ученых доступ к хранилищам библиотеки Ватикана. В частности, речь шла о рукописях по истории тюркского мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

«Доступ казахстанских ученых к библиотеке Ватикана, позволит глубже исследовать историю тюркского мира», - отметил Саясат Нурбек.

Так же министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек проинформировал Посла Ватикана о программе «500 стажировок», направленной на стимулирование участия казахстанских ученых в научных исследованиях зарубежных вузов. В свою очередь господин Чулликатт рассказал о сотрудничестве между Ватиканом и Казахстаном, а также о деятельности лучших вузов Италии.

«Система высшего образования оказывает ключевое влияние на прогрессивное развитие общества», - подчеркнул Фрэнсис Ассизи Чулликатт.

В июне этого года на V заседании научного совета Международной Тюркской академии в Нур-Султане принято итоговое решение по общим учебным пособиям тюркского мира, в том числе об учебнике «Общая тюркская история». Одной из основных целей подготовки серии учебников является выработка объективной оценки роли тюркских кочевых цивилизаций в развитии Евразии.


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