Библиотека Елбасы подписала меморандум о сотрудничестве  с ТюркПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Библиотеку Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы посетила делегация секретариата Парламентской Ассамблеей тюркоязычных государств (ТюркПА) во главе с генеральным секретарем Мехметом Сюрейя Эромом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

В рамках визита состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Библиотекой Елбасы и ТюркПА.

«Братский турецкий народ – первая страна, признавшая независимость Казахстана. Подписав меморандум, наши организации сделали очередной шаг на пути развития взаимодействия между обеими странами. Значимо то, что это происходит в год празднования 30-летия Независимости Казахстана и председательства его в ТюркПА. Елбасы, как лидер тюркского мира, внес огромный вклад в интеграцию, а также в развитие культурных и духовных ценностей тюркоязычных стран. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить высокий уровень взаимодействия в сфере образования, культуры и науки», - отметил Бахытжан Темирболат.

Меморандум направлен на сотрудничество между тюркскими народами в целях реализации совместных культурных, образовательных и исследовательских проектов в поддержку развития взаимодействия между государствами-членами ТюркПА, сохранения и развития культурного и исторического наследия, языков, традиций, духовных ценностей тюркских народов.

Как отмечает Глава государства Касым-Жомарт Токаев, ТюркПА, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, является авторитетной организацией, вносящей вклад в единство братских стран.

«Чтобы противостоять новым вызовам, мы должны укреплять взаимное сотрудничество, повышать потенциал наших партнеров и усилить роль тюркоязычных стран на международной арене»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пользуется огромным авторитетом на мировой политической арене как видный государственный деятель и выдающаяся личность. Мы рады сотрудничать с Библиотекой Елбасы, являющейся центром образования и науки, истории и культуры», - сообщил Мехмет Сюрейя Эр.

В рамках встречи делегация ТюркПА посетила музей Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан.