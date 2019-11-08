Библиотека Елбасы открывает серию выставок, посвященных Дню Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 ноября в здании музея Библиотеки Елбасы состоялось открытие тематической фондовой выставки «Гармония формы и рисунка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы».

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители посольств Азербайджана, Швеции, Чехии, Японии, Корейского культурного центра, студенты вузов, учителя и учащиеся школ.





«Выставка является результатом работы по проекту «Музейная коллекция» в рамках научно-исследовательской программы «Музейное собрание», в задачи которой входит комплексное изучение тематических коллекций, раскрытие их научного, культурного, репрезентативного потенциала. Изучение музейного собрания – одно из интереснейших направлений нашей работы. Поскольку за одним лишь экспонатом кроется много пластов информации: о самом предмете, о дарителе, об обстоятельствах, в которых был преподнесен дар. Ведь большую часть коллекции составляют дипломатические дары, в разные годы врученные Елбасы Н.А. Назарбаеву. Необходимо отметить, что коллекция блюд впервые представлена в отдельном комплексе, по данной коллекции подготовлен каталог, – отметил, открывая выставку, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Амерхан Рахимжанов, сообщив также, что следующие наиболее интересные коллекции экспонатов будут представлены в новом здании Библиотеки в следующем году.









В экспозиции выставки представлены декоративные блюда из коллекции сувенирных изделий. Это лучшие образцы продукции российских и западноевропейских мануфактур, турецких фарфоровых фабрик и другие мировые шедевры из фарфора, стекла, керамики, металла, камня и дерева, отличающиеся разнообразием форм, декора и техник изготовления. Практически все экспонаты выставки «Гармония формы и рисунка» впервые представлены широкой публике.

« Такие выставки имеют большое воспитательное и историко-культурное значение. Представленные здесь предметы являются ярким свидетельством наших дружественных отношений с другими странами, мудрой внешней политики, проводимой Елбасы, показывают высокое место Казахстана на мировой арене. Выставка вызывает интерес к изучению истории, пробуждает патриотические чувства. Большое спасибо организаторам! Поздравляю с предстоящим Днем Первого Президента!» - сказала учитель истории средней школы №2 села Караоткель Целиноградского района Лаззат Нурмагамбетова.

В ходе открытия выставки была также презентована публичная программа выставки «Гармония формы и рисунка»: начиная с 13 ноября 2019 года гости и жители столицы могут участвовать на бесплатной основе в мастер-классах, кинопоказах, лекциях Библиотеки Елбасы.







