Библиотека Елбасы и Тюркская академия подписали меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали и директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Бакытжана Темирболата, в ходе которой был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества.

Данный меморандум позволит сторонам реализовать совместные научно-исследовательские проекты по изучению роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании и развитии тюркской интеграции.

Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат высоко оценил проделанную Тюркской академией работу и выразил благодарность за визит главы Академии.

В свою очередь, президент Тюркской академии Д. Кыдырали отметил: «Реализация идей Нурсултана Назарбаева, почетного председателя Тюркского совета, также является важной целью Тюркской академии. Поэтому Библиотека Елбасы, безусловно, может стать нашим надежным партнером в этом направлении».

После торжественной церемонии подписания меморандума Дархан Кыдырали передал в дар Библиотеке Елбасы 70 научных трудов, изданных Тюркской академией в разные годы.

В свою очередь, Бакытжан Темирболат вручил президенту Академии издания, выпущенные к 30-летию Независимости Республики Казахстан, «Летопись лидерства» и «Н.А.Назарбаев. Наследие великой степи» на русском и турецком языках.



