Библиотека Елбасы и Тюркская академия подписали меморандум о сотрудничестве
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества.
Данный меморандум позволит сторонам реализовать совместные научно-исследовательские проекты по изучению роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании и развитии тюркской интеграции.
Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат высоко оценил проделанную Тюркской академией работу и выразил благодарность за визит главы Академии.
В свою очередь, президент Тюркской академии Д. Кыдырали отметил: «Реализация идей Нурсултана Назарбаева, почетного председателя Тюркского совета, также является важной целью Тюркской академии. Поэтому Библиотека Елбасы, безусловно, может стать нашим надежным партнером в этом направлении».
После торжественной церемонии подписания меморандума Дархан Кыдырали передал в дар Библиотеке Елбасы 70 научных трудов, изданных Тюркской академией в разные годы.
В свою очередь, Бакытжан Темирболат вручил президенту Академии издания, выпущенные к 30-летию Независимости Республики Казахстан, «Летопись лидерства» и «Н.А.Назарбаев. Наследие великой степи» на русском и турецком языках.