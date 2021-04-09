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    18:37, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Библиотека Елбасы и Тюркская академия подписали меморандум о сотрудничестве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали и директора Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Бакытжана Темирболата, в ходе которой был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Академии.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества.

    Данный меморандум позволит сторонам реализовать совместные научно-исследовательские проекты по изучению роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в формировании и развитии тюркской интеграции.

    Директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат высоко оценил проделанную Тюркской академией работу и выразил благодарность за визит главы Академии.

    В свою очередь, президент Тюркской академии Д. Кыдырали отметил: «Реализация идей Нурсултана Назарбаева, почетного председателя Тюркского совета, также является важной целью Тюркской академии. Поэтому Библиотека Елбасы, безусловно, может стать нашим надежным партнером в этом направлении».

    После торжественной церемонии подписания меморандума Дархан Кыдырали передал в дар Библиотеке Елбасы 70 научных трудов, изданных Тюркской академией в разные годы.

    В свою очередь, Бакытжан Темирболат вручил президенту Академии издания, выпущенные к 30-летию Независимости Республики Казахстан, «Летопись лидерства» и «Н.А.Назарбаев. Наследие великой степи» на русском и турецком языках.



    Теги:
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