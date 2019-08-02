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Библиотечные фонды оцифровывают в Карагандинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Августа 2019, 16:05
Библиотечные фонды оцифровывают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ ­ - В библиотеках Карагандинской области ведётся активная работа по оцифровке фондов. Об этом передает МИА «Казинформ».

В первую очередь оцифровывается фонд краеведческой литературы. По программе «Рухани жаңғыру» и подпрограмме «Рухани қазына» реализуются проекты развития информационных технологий.

Библиотеки не только оцифровывают статьи, но и создают полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки. На сегодня оцифровано около 53 тысяч документов, это более 164 тысяч страниц. Оцифрованные документы привязываются к электронному каталогу. Привязано 35 720 краеведческих документов. В Казахстанскую национальную электронную библиотеку передано 396 названий книг краеведческого характера.

Карагандинская областная универсальная научная библиотека им. Н. В. Гоголя по программе «Рухани жаңғыру» занялась производством уникальных краеведческих ресурсов. Масштабный проект включает в себя создание литературного атласа области, электронной энциклопедии «Қаз дауысты Қазыбек би», книги Трудовой славы области, краеведческих прогулок и др.

Краеведческие периодические издания являются важным и ценным источником информации, во многих случаях единственным. Поэтому очень важно их сохранить с помощью цифровых технологий.

Библиотеки области расширяют библиотечные услуги и сервисы, используя при этом мобильные и интернет-технологии.

Шахтинская централизованная библиотечная система по программе «Рухани жаңғыру» реализовала проект «История Карлага в цифровом формате». Оцифрованы газеты 30-х годов. Создан электронный каталог «Карлаг в цифровом формате» с полнотекстовой базой данных.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» предусмотрено завершение комплексной оцифровки всего библиотечного фонда страны до 2022 года. Для ускорения процесса в области планируется приобрести для библиотек планетарные сканеры и ввести в штат специалистов-оцифровщиков.

Карагандинская область   Рухани жаңғыру   Общество  
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