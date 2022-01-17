Бибисара Асаубаева: Я счастлива, что завоевала первую золотую медаль в истории страны по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном Международном аэропорту встретили чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта, юную шахматистку с цветами и бурными овациями горячо приветствовали ее близкие и болельщики.



Поздравить Бибисару с яркой победой прибыл председатель Комитета по делам спорта и физической культуры РК Самат Ергалиев. Самат Серикканович выразил особую благодарность маме юной шахматистки за большой вклад в достижения дочери.

«Выражаю благодарность Бибисаре за то, что она порадовала Казахстан яркой победой, став самой молодой чемпионкой мира по шахматам на мировом первенстве. Большой вклад в победу Бибисары внесла ее мама. Безусловно, эта победа нашей соотечественницы станет примером и стимулом для всех шахматистов и будет вписана золотыми буквами в историю спорта страны», - сказал председатель Комитета.

«Турнир был непростым. На протяжении пяти дней – трех дней рапида, 2 дней блица - нужно было держать концентрацию. Я играла на первой доске в рапиде, выиграв последнюю партию, заняла второе место. В блице лидировала, начиная с восьмого тура. Еще до финишного этапа обеспечила себе первое место, выиграв большинство партий. Я очень счастлива принести первую золотую медаль по шахматам в истории Казахстана на взрослом чемпионате мира», - поделилась чемпионка мира по шахматам.

Напомним, 17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала первое место в блице и стала самой молодой спортсменкой в истории мировых шахмат среди женщин на чемпионате мира в столице Польши - Варшаве. Также на мировом первенстве Бибисара заняла второе место по быстрым шахматам (рапид).



