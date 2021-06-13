Бибисара Асаубаева вышла в 1/4 финала женского чемпионата по молниеносным шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка международный мастер Бибисара Асаубаева обыграла с большим перевесом вторую шахматистку мира, международного гроссмейстера Хампи Конеру в 1/8 финала женского чемпионата по молниеносным шахматам 2021 года и вышла в четвертьфинал. Общий итог матча: 14,5:7,5 в пользу Бибисары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Женский чемпионат по молниеносным шахматам 2021 года — это онлайн-соревнование для титулованных шахматисток, который проходит с 10 июня по 3 июля 2021 года.

Матчи 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала состоят из трех сегментов, со следующим контролем времени: 5+1, 3+1 и 1+1. Призовой фонд чемпионата составляет 66 000 долларов США.