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    15:48, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Бибисара Асаубаева вышла в 1/4 финала женского чемпионата по молниеносным шахматам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка международный мастер Бибисара Асаубаева обыграла с большим перевесом вторую шахматистку мира, международного гроссмейстера Хампи Конеру в 1/8 финала женского чемпионата по молниеносным шахматам 2021 года и вышла в четвертьфинал. Общий итог матча: 14,5:7,5 в пользу Бибисары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    Женский чемпионат по молниеносным шахматам 2021 года — это онлайн-соревнование для титулованных шахматисток, который проходит с 10 июня по 3 июля 2021 года.

    Матчи 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала состоят из трех сегментов, со следующим контролем времени: 5+1, 3+1 и 1+1. Призовой фонд чемпионата составляет 66 000 долларов США.


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