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Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга по блицу

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 17:38
Бибисара Асаубаева вошла в топ-5 мирового рейтинга по блицу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сообщила об улучшении своей позиции в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ».

«После обсчета последних турниров нахожусь в топ-5 рейтинга среди лучших шахматисток мира по блицу», — написала Асаубаева в Instagram Stories.

Рейтинг опубликован и на сайте ФИДЕ.

Бибисара является двукратной чемпионкой мира по блицу. На недавнем Гран-при в Нью-Дели (Индия) Асаубаева попала в тройку лучших, а на матчевом противостоянии сборных Казахстана и мира сенсационно обыграла четырехкратную чемпионку мира и лидера рейтинга ФИДЕ среди женщин китаянку Хоу Ифань. 20 апреля Бибисара Асаубаева стала заслуженным мастером спорта Республики Казахстан по шахматам.


Спорт   Шахматы   Бибисара Асаубаева  
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