Бибисара Асаубаева вновь захватила лидерство на Norway Chess Women

Бибисара Асаубаева проводит очень сильный турнир на Norway Chess Women в Осло и после 6 туров занимает единоличное первое место, у нее на настоящий момент 9,5 очка, передает Kazinform со ссылкой на Norway Chess .

Бибисара Асаубаева после 4-го тура лидировала с 7 очками, но по итогам 5-го тура её обошла Дивья Дешмукх. Тогда Дивья победила Чжу Цзиньэр и набрала 8,5 очка, а Бибисара после ничьей и поражения в армагеддоне от Анны Музычук осталась с 8 очками и опустилась на второе место.

В шестом туре Асаубаева сыграла вничью с Хампи Конеру (Индия) в классической партии, а затем выиграла армагеддон, благодаря чему снова вышла в лидеры турнира.

Текущие показатели выдающейся казахстанской шахматистки:

6 сыгранных партий.

1 победа в классические шахматы.

5 ничьих в классике.

3 победы в армагеддоне.

Ни одного поражения в классической партии.

Ближайшие преследовательницы: Дивья Дешмукх, Индия (Divya Deshmukh) — 8,5 очка, Жу Вэньцзюнь, Китай (Ju Wenjun) и Анна Музычук, Украина (Anna Muzychuk) — по 8 очков.

Напомним, Бибисара играет против очень сильного состава участниц, включая действующую чемпионку мира Жу Вэньцзюнь и нескольких гроссмейстеров из топа женских рейтингов.

У мужчин Уэсли Со, США (Wesley So) выходит на единоличное первое место в открытом турнире, набрав 11,5 очка после шести туров.

Алиреза Фирузджа, Франция (Alireza Firouzja) опускается на второе место с 10 очками, а Винцент Каймер, ФРГ (Vincent Keymer) поднимается на третью строчку с 8 очками, одержав свою первую победу на турнире.

Ранее сообщалось о том, что Бибисара Асаубаева поднялась в мировом рейтинге после Турнира претендентов.