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Бибисара Асаубаева вновь обыграла четырехкратную чемпионку мира Хоу Ифань

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Апреля 2023, 20:48
Бибисара Асаубаева вновь обыграла четырехкратную чемпионку мира Хоу Ифань Фото: facebook.com/Асхат Оралов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошли еще четыре тура матча сборных Казахстана и мира, который завершился со счетом 34,5 - 29,5 в пользу гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

И снова Бибисара Асаубаева обыграла четырёхкратную чемпионку мира среди женщин китаянку Хоу Ифань. В итоге за восемь туров казахстанка набрала пять очков, одержав три победы, четырежды сыграв вничью и один раз проиграв.

Столько же очков набрала и другой лидер сборной Казахстана Жансая Абдумалик, которая одержала две победы и шесть раз сыграла вничью.

Динара Садуакасова набрала в восьми турах 4,5 очка. А больше всего баллов сборной принесла Алуа Нурманова, одержавшая шесть побед и потерпевшая два поражения.

Напомним, в столице проходит матч женской сборной Казахстана по шахматам против сборной мира. Честь Казахстана на шахматной арене защищают Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

Против казахстанок выступают китайская шахматная звезда, четырехкратная чемпионка мира и №1 в рейтинге FIDE, 29-летняя Хоу Ифань, а также именитые Нана Дзагнидзэ (Грузия), Харика Дрюнавалли (Индия), Гюнай Мамедзадэ (Азербайджан), Нургюль Салимова (Болгария), Жока Гаал (Венгрия), Шри Б.Савита (Индия), а также Афруза Хамдамова (Узбекистан).


Спорт   Шахматы   Бибисара Асаубаева  
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