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Бибисара Асаубаева уступила «золото» азербайджанке на турнире в Китае

8 Января 2023, 17:31
Бибисара Асаубаева уступила «золото» азербайджанке на турнире в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла второе место на турнире The Belt and Road 2023 to World Chess Woman’s Summit в Сиане (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанка набрала 8,5 очков, как и представительница Азербайджана Гюнай Мамедзаде, но уступила «золото» по дополнительным показателям.

«На выходных успела сыграть китайский турнир. Отыграла без поражений, могла набрать на одно очко больше, минимум. К сожалению, тай-брейк не играется, и по третьему допу (количество побед) заняла второе место. Что ж, в следующий раз выигранные партии нужно добивать», — прокомментировала прошедший турнир Асаубаева в Stories Instagram.

Напомним, что на чемпионате мира по шахматам в Алматы, который прошел в конце минувшего года, Бибисара Асаубаева завоевала уже вторую для себя золотую медаль в дисциплине блиц.

Еще одна казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду в Алматы.


Фото: sports.kz


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