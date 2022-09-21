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Бибисара Асаубаева сыграла вничью с лидером Гран-при Александрой Горячкиной
21 Сентября 2022, 21:16

Бибисара Асаубаева сыграла вничью с лидером Гран-при Александрой Горячкиной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Бибисара Асаубаева сыграла вничью с лидером Гран-при россиянкой Александрой Горячкиной, которая имеет самый высокий рейтинг ФИДЕ среди участниц в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Также вничью в четвертом туре сыграла и Жансая Абдумалик, соперницей которой была немецкая шахматистка Элизабет Петц.

Ничья переместила Бибисару с четвертого на третье место в турнирной таблице и лишила Горячкину лидерства. Жансая осталась на четвертой строчке.

В пятом туре Асаубаева сыграет с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик - с другой российской шахматисткой Полиной Шуваловой.

Как сообщалось ранее, в столице 17 сентября состоялась церемония открытия первого этапа женского Гран-при ФИДЕ. Международный турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира. Казахстан на правах организатора турнира «Women Grand Prix-2022» может выставить номинанта в качестве игрока. В этой серии этапа WGP честь Казахстана будет защищать Бибисара Асаубаева.

Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу, лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик вошла в список участниц. По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.

Фото: sports.kz



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