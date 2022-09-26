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    23:02, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бибисара Асаубаева сыграла вничью на Гран-при ФИДЕ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В седьмом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой, а Жансая Абдумалик проиграла ее соотечественнице Александре Костенюк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

    У Бибисары теперь 1 победа, 5 ничьих, 1 поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — 1 победа, 4 ничьи, 2 поражения и восьмая строчка.


    В восьмом туре Асаубаева сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, а Абдумалик — с Рамешбабу Вайшали из Индии.

    Ранее сообщалось, что в шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик одержала первую победу, а Бибисара Асаубаева потерпела первое поражение. Жансая обыграла россиянку Полину Шувалову, а Бибисара проиграла польской шахматистке Алине Кашлинской. В пятом туре Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик потерпела первое поражение на турнире от китаянки Чжу Цзиньэр.


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Бибисара Асаубаева Шахматы
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