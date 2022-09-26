Бибисара Асаубаева сыграла вничью на Гран-при ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В седьмом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) Бибисара Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Полиной Шуваловой, а Жансая Абдумалик проиграла ее соотечественнице Александре Костенюк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрёдингера».

У Бибисары теперь 1 победа, 5 ничьих, 1 поражение и седьмая строчка в турнирной таблице, а у Жансаи — 1 победа, 4 ничьи, 2 поражения и восьмая строчка.

В восьмом туре Асаубаева сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, а Абдумалик — с Рамешбабу Вайшали из Индии.

Ранее сообщалось, что в шестом туре первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане Жансая Абдумалик одержала первую победу, а Бибисара Асаубаева потерпела первое поражение. Жансая обыграла россиянку Полину Шувалову, а Бибисара проиграла польской шахматистке Алине Кашлинской. В пятом туре Асаубаева сыграла вничью с россиянкой Екатериной Лагно, а Абдумалик потерпела первое поражение на турнире от китаянки Чжу Цзиньэр.





Фото: sports.kz