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Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
30 Декабря 2021 23:58
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Комитета по делам спорта и физической культуры РК в сети Facebook.
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«Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам. Напомним, Бибисара заняла второе место в «рапиде» на чемпионате мира, который проходит в Польше. А сегодня в «блице» не было равных казахстанской шахматистке. Поздравляем нашу соотечественницу с яркой победой! Бибисара молодец», - сказано в посте ведомства.
В 2019 году Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером среди женщин, а спустя год получила звание международного мастера среди мужчин. С 2016 по 2018 годы родившаяся в Таразе спортсменка представляла шахматную федерацию России, после чего вернулась в Казахстан.
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