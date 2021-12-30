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Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам

30 Декабря 2021 23:58
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Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Комитета по делам спорта и физической культуры РК в сети Facebook.

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«Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам. Напомним, Бибисара заняла второе место в «рапиде» на чемпионате мира, который проходит в Польше. А сегодня в «блице» не было равных казахстанской шахматистке. Поздравляем нашу соотечественницу с яркой победой! Бибисара молодец», - сказано в посте ведомства.



В 2019 году Бибисара Асаубаева стала гроссмейстером среди женщин, а спустя год получила звание международного мастера среди мужчин. С 2016 по 2018 годы родившаяся в Таразе спортсменка представляла шахматную федерацию России, после чего вернулась в Казахстан.



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#Спорт   #Шахматы  
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