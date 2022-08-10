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Бибисара Асаубаева стала автором уникального достижения
10 Августа 2022 21:22

Бибисара Асаубаева стала автором уникального достижения

ЧЕННАИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала автором уникального достижения на всемирной шахматной олимпиаде среди мастеров национальной команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во время всемирной олимпиады в индийском Ченнае 18-летняя Асаубаева провела 11 встреч и единственной из казахстанок не проиграла ни одну игру, выиграв пять матчей и шесть раз сыграв вничью. В итоге она набрала 8 очков.

В общем зачете казахстанские шахматистки заняли пятое место из 162 сборных. Победительницами стали спортсменки из Украины.

Отметим, что Бибисара также заняла четвертое место на второй доске, тогда как Жансая Абдумалик оказалась на третьей строчке на первой доске, завоевав бронзовую медаль олимпиады-2022.





Фото: sports.kz

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