Бибисара Асаубаева — среди звезд Global Chess League в Индии, где разыграют $1 млн

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева примет участие в четвертом сезоне турнира Tech Mahindra Global Chess League, который пройдет с 5 по 13 сентября в Бангалоре, Индия, передает Kazinform.

В четвертом сезоне участвуют шесть команд: Alpine APL Pipers, Triveni Continental Kings, FYERS American Gambits, Ganges Grandmasters, PBG Alaskan Knights и CheQ Mumba Masters.

Бибисара Асаубаева выступит за команду FYERS American Gambits.

По информации Sports.kz, накануне старта турнира Асаубаева прибыла в Бангалор и вместе с лидером команды — узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым — представила состав FYERS American Gambits.

В нынешнем сезоне за эту команду также сыграют Даниил Дубов, Нихал Сарин, Сара Хадем и Марк-Андриа Маурицци. Синдаров является главной звездой команды, а Маурицци — молодым перспективным игроком. Асаубаева и Сара Хадем представляют женскую часть состава.

Global Chess League отличается от традиционных командных шахматных соревнований необычным форматом. В каждой из шести команд выступают одна главная звезда мирового уровня, два ведущих шахматиста, две шахматистки и один молодой перспективный игрок. Таким образом, в одной команде объединяются мужчины и женщины разных поколений.

На предварительном этапе команды проведут двухкруговой турнир — каждая команда сыграет с каждой другой дважды. По итогам этого этапа две лучшие команды встретятся в финале.

Особое внимание в нынешнем сезоне приковано к противостоянию Магнуса Карлсена и Жавохира Синдарова. По данным The Guardian, они гарантированно встретятся как минимум дважды на групповом этапе. Британское издание также отмечает Бибисару Асаубаеву среди ведущих шахматисток, которые примут участие в лиге.

В числе других звезд турнира — бывший чемпион мира Вишванатан Ананд, а также Алиреза Фируджа, Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв.

Как отмечает The Indian Express, общий призовой фонд четвертого сезона Global Chess League составляет 1 миллион долларов. Турнир пройдет в Бангалоре с 5 по 13 сентября.

Для Асаубаевой участие в Global Chess League станет еще одним крупным международным стартом. Казахстанская шахматистка входит в число наиболее заметных представительниц женских шахмат и продолжает выступать в турнирах с участием сильнейших игроков мира.

Как сообщалось ранее, Бибисара Асаубаева сохранила в сентябре 2026 года пятую строчку рейтинга ФИДЕ.