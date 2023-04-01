Бибисара Асаубаева снова стала лидером Гран-при ФИДЕ в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала четвертую победу на третьем этапе Гран-при в Нью-Дели и вернулась в список лидеров данного турнира, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на FIDE (Международную шахматную федерацию) .

В шестом раунде Бибисара Асаубаева одержала выдающуюся победу над Полиной Шуваловой.

Результаты 6 тура:

Катерина Лагно – Нино Бастиашвили, ½ – ½

Александра Горячкина – Вайшали Рамешбабу, ½ – ½

Полина Шувалова – Бибисара Асаубаева, 0 – 1

Жу Джинер – Нана Дзагнидзе, ½ – ½

«Бибисара Асаубаева — крупнейший победитель дня, переигравшая проигранную позицию Полины Шуваловой. Асаубаева рано попала в беду, забыв дебют. Шувалова упустила несколько хороших моментов для закрепления победы и в итоге проиграла», - сообщается на официальной сайте FIDE.

Асаубаева - единственный игрок в Нью-Дели, у которого до сих пор были решающие результаты во всех своих играх.



Чжу Цзинер и Бибисара Ассаубаева теперь являются лидерами с четырьмя очками, хотя последняя сыграла на одну игру меньше.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала шахматистку Жансаю Абдумалик, решившую покинуть турнир в Нью-Дели из-за уровня его организации. Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой.

Позже президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения участникам турнира Гран-при в Индии. Казахстанская федерация шахмат тоже отреагировала на скандал, напомнив, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.