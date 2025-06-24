Бибисара Асаубаева сыграет на мужском международном супертурнире
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева получила уникальное приглашение принять участие в закрытом мужском супертурнире Freestyle Chess Grand Slam Tour, который пройдет с 16 по 20 июля в Лас-Вегасе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом она рассказала на своем аккаунте в Facebook.
— Девушке в 21 год получить приглашение на закрытый мужской супертурнир с участием Карлсена, Каруаны, Накамуры и других топ шахматистов мира? Звучит как нереальная мечта… — написала Бибисара Асаубаева.
Бибисара станет третьей женщиной в истории, которая сыграет на турнире подобного ранга наряду с легендами женских шахмат — Юдит Полгар и Хоу Ифань.
Напомним, Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана.