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    10:08, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Бибисара Асаубаева сыграет на мужском международном супертурнире

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева получила уникальное приглашение принять участие в закрытом мужском супертурнире Freestyle Chess Grand Slam Tour, который пройдет с 16 по 20 июля в Лас-Вегасе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бибисара Асаубаева
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Об этом она рассказала на своем аккаунте в Facebook.

    — Девушке в 21 год получить приглашение на закрытый мужской супертурнир с участием Карлсена, Каруаны, Накамуры и других топ шахматистов мира? Звучит как нереальная мечта… — написала Бибисара Асаубаева.

    Бибисара станет третьей женщиной в истории, которая сыграет на турнире подобного ранга наряду с легендами женских шахмат — Юдит Полгар и Хоу Ифань.

    Напомним, Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана.              

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шахматы Бибисара Асаубаева
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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