Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала шахматистку Жансаю Абдумалик, передает МИА «Казинформ».

«Шахматы это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие «каждый сам за себя» некоторые иногда трактуют как «плевать я хотел на всех». Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождёшься. Да и какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность — это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил», - написала в Instagram Бибисара Асаубаева.

По ее словам, Жансая и еще одиннадцать шахматисток вчера были в Дели.

«Там у нас важный турнир. Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе. Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать. (…) При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при, и на данный момент вообще оказались в патовой ситуации. Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть всё по надуманной причине», - заявила Б. Асаубаева.

Как отметила шахматистка, вопросов, «конечно, много к местным организаторам».

«Но больше всего вопросов к Жансае. К ее неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К ее отношению к коллегам, к жизни в целом. К профессионализму, в частности. Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдёт не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь — то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи», - резюмировала Б. Асаубаева.