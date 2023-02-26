РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 26 Февраль 2023 | GMT +6

    Бибисара Асаубаева примерила корону и футболку капитана сборной Аргентины

    None
    Фото: instagram.com/bibisarachess
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня, 26 февраля, празднует свое 19-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На своей странице в Instagram Асаубаева опубликовала праздничный пост, где разместила фото, на котором она позирует в эффектном наряде с короной на голове.

    Подписчики восхитились молодой спортсменкой и адресовали наилучшие пожелания в комментариях

    Кроме того, в «сторис» Асаубаева показала один из своих подарков. Казахстанке вручили футболку сборной Аргентины с её фамилией и номером 10. Бибисара следила за финалом чемпионата мира по футболу, где поддерживала команду Лионеля Месси.

    Отметим, что к своим 19 годам Бибисара Асаубаева уже дважды выигрывала чемпионат мира по блицу.


    Теги:
    Спорт Шахматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!