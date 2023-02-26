Бибисара Асаубаева примерила корону и футболку капитана сборной Аргентины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Титулованная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня, 26 февраля, празднует свое 19-летие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в Instagram Асаубаева опубликовала праздничный пост, где разместила фото, на котором она позирует в эффектном наряде с короной на голове.

Подписчики восхитились молодой спортсменкой и адресовали наилучшие пожелания в комментариях

Кроме того, в «сторис» Асаубаева показала один из своих подарков. Казахстанке вручили футболку сборной Аргентины с её фамилией и номером 10. Бибисара следила за финалом чемпионата мира по футболу, где поддерживала команду Лионеля Месси.

Отметим, что к своим 19 годам Бибисара Асаубаева уже дважды выигрывала чемпионат мира по блицу.