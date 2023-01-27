Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На проходящем в Москве международном турнире «Шахматные звезды» случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Россиянин входит в ТОП-сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2 739 очков. По словам комментаторов турнира, было видно что Бибисара не зря является чемпионкой мира в блице – несмотря на великолепную защиту Сергея, казахстанка сумела выиграть.

Их игра стала уже стала украшением тура, как по эмоциональной содержательности так и по результативности.

Ранее, в своих интервью, Бибисара не раз подчеркивала что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил что ему не стыдно за единственную проигранную партию.

«Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо», - заявил после игры Карякин.

За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие.

При этом, казахстанский гроссмейстер узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января. Теперь на очереди блиц (28 и 30 января).