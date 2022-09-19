Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Бибисара Асаубаева одержала первую победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ
19 Сентября 2022, 20:17

Бибисара Асаубаева одержала первую победу на этапе женского Гран-при ФИДЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодая казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева (рейтинг ФИДЕ - 2439) обыгрывает 12-ю чемпионку мира по шахматам среди женщин россиянку Александру Костенюк (2521) и одерживает первую победу на первом этапе женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

А Жансая Абдумалик (2495) сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи (2525) во втором туре женского Гран-при.

Ранее Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева сыграли вничью в матче первого тура первого этапа женского Гран-при ФИДЕ (WGP) в Астане.

Как сообщалось, 17 сентября состоялось открытие первого этапа женского Гран-при ФИДЕ.

Турнир собрал 12 сильнейших шахматисток мира в столице Казахстана. В этой серии этапа Women Grand Prix-2022 (WGP) честь Казахстана защищает Бибисара Асаубаева. Согласно официальному регламенту турнира и международному рейтингу лидер женской сборной РК по шахматам Жансая Абдумалик также вошла в список участниц.

По итогам турнира набравшие наибольшее количество очков в серии «WGP» получают право на участие в женском турнире претенденток ФИДЕ.


Фото: sports.kz


Новости по теме
Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Читайте также
Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
«Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
Определились финалисты первенства РК Второй лиги по футболу
Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив