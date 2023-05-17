Бибисара Асаубаева неудачно стартовала на новом этапе Гран‑при

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бибисара Асаубаева уступила представительнице Индии Харике Дронавалли в первом туре четвертого этапа женского Гран‑при FIDE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Matchtv.ru.

Чемпионат проходит в Никосии (Кипр).

В другой партии россиянка Екатерина Лагно одержала победу над соотечественницей Полиной Шуваловой, Александра Горячкина черными проиграла немке Динаре Вагнер, китаянка Тан Чжунъи победила представительницу Швейцарии Александру Костенюк, грузинка Нана Дзагнидзе обыграла соотечественницу Беллу Хотенашвили, а Гюнай Мамедзаде из Азербайджана одержала победу над полькой Оливией Келбасой.

Этап Гран‑при в Никосии завершится 27 мая.