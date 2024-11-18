Бибигуль Тулегенова отметила 95-летие на сцене театра «Астана Опера»

Концерт, организованный при поддержке Минкультуры, собрал многих известных артистов, среди которых Шахимардан Абилов, Айгуль Улкенбаева, Альфия Каримова, а также Зарина Алтынбаева, Толкын Забирова, Самал Байсеитова, Айзада Омарова и Нургалым Аманбай.

Вечер начался с яркой сцены «Тойбастар» из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Лауреаты конкурса Б. Тулегеновой Расул Жармагамбетов и Татьяна Вицинская, хор, оркестр и балетная труппа «Астана Опера» под управлением дирижера Руслана Баймурзина задали праздничный тон всему концерту.

Фото: Минкультуры

Его украшением стало стихотворение «Бибігүл - ән» Фаризы Оңғарсыновой, прозвучавшее в прочтении заслуженного деятеля Казахстана Нурлана Онербаева. А знаменитая песня «Бұлбұл» Латифа Хамиди, давно ставшая неофициальным символом творчества Б. Тулегеновой, в исполнении ее ученицы заслуженного деятеля Казахстана Толкын Забировой была воспринята всеми как признание в любви от всего народа.

Особый подарок преподнесла труппа «Астана Балет», исполнившая казахский танец «Ата толғауы». Публика также тепло приняла попурри на темы казахских песен в исполнении инструментального ансамбля «Forte Trio».

Фото: Минкультуры

Фото: Минкультуры

Фото: Минкультуры