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Бибигуль Тулегенова назначена руководителем управления здравоохранения Карагандинской области

13 Февраля 2023, 17:29
Бибигуль Тулегенова назначена руководителем управления здравоохранения Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление здравоохранения Карагандинской области возглавила Бибигуль Тулегенова. До настоящего назначения она работала заместителем руководителя этого ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бибигуль Райхановна Тулегенова родилась в 1976 году в Павлодарской области. У нее два высших образования: в 1999-м окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2017-м – КАЗГЮУ.

С 2002 года на госслужбе. Занимала разные должности в управлении здравоохранения Карагандинской области: ведущий специалист отдела организационно-оперативной и кадровой работы; ведущий специалист отдела координации госпрограммы, развития медтехнологий, лекарственной политики и лицензирования; главный специалист отдела координации ПМСП; главный специалист по лицензированию и квоте отдела организации медицинской помощи; главный специалист отдела организационно-оперативной и контрольной работы; главный специалист отдела организации медпомощи; главный специалист отдела по развитию и координации амбулаторно-поликлинической помощи; руководитель службы общественного здоровья.

С апреля 2021-го по февраль 2023 года – заместитель руководителя управления здравоохранения по лечебно-профилактической работе, ГО и ЧС.


Фото: Акимат Карагандинской области



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