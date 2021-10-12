Бибигуль Тулегенова: Если Бог дал голос, нужно его формировать и работать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе церемонии награждения победителей-лауреатов XI Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой известная казахская оперная певица, золотой голос страны, народная артистка ССР Бибигуль Тулегенова высказалась о самом конкурсе и конкурсантах, а также поделилась ценными советами для молодых оперных певцов и артистов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот год был очень тяжелым. Но тяжелым в смысле, что коронавирус всем помешал. Он и нам помешал очень сильно. Но все-таки искусство имеет силу и победило. Учитывая эту обстановку, очень удивлена тому, что конкурсантов было много. Всего было 72 человека. Из них 12 не пропустили в связи с коронавирусом. Все приехавшие шестьдесят конкурсантов прошли отбор. Мы всех послушали. Нам нужно было выбрать 12 человек, но мы выбрали 15, потому что было настолько много хороших голосов. Мне было жалко детей. Было бы больше премий, награждала бы больше. Но, к сожалению, у нас гран-при, первые, вторые и третьи места, также дипломы», - рассказала Бибигуль Тулегенова.

Легендарная певица отметила, что конкурс прошел на высоком уровне вне зависимости от обстановки.

«Единственное, что скажу детям: не останавливайтесь на достигнутом. Мы сейчас вам открыли вам светлую дорогу в творческую деятельность. Вы должны продолжить этот путь. Стремитесь дальше, участвуйте в других конкурсах, работайте в театре и никогда в жизни не останавливайтесь. Каждый певец должен заниматься каждый божий день. Певец никогда не бывает здоровым, вечно болеет. Надо всегда себя переосиливать. Дети мои, будьте выносливыми. Сейчас такое время… все бывает в жизни. И у нас было тяжелое время. Сейчас мы находимся в прекрасном дворце. Можно сказать, это второй театр по масштабу во всей Азии. А ведь, когда я работала на целине, здесь росла капуста... Это были наши концертные залы. А теперь на этом левом берегу какие прекрасные концертные здания, залы, самое главное – это наш театр «Астана Опера». Мы очень благодарны нашему Елбасы Нурсултану Назарбаеву, что он построил такой храм. Думаю, что в этом храме должны петь лучшие из лучших. Не стесняясь, мы можем пригласить сюда зрителей со всего мира, мировых звезд. Хочу пожелать лауреатам, чтобы они были желанными гостями нашего прекрасного театра мирового масштаба», - отметила Б. Тулегенова.

Для этого, по словам народной артистки, следует человеку искусства усердно трудиться.

«Как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда. А у нас в искусстве – это каждодневная работа. Один день не работал – сам чувствуешь. Два дня не работаешь – концертмейстер чувствует. Три дня не работаешь – уже аудитория будет чувствовать, что вы не работали. Чтобы быть в форме, нужно постоянно работать. Желаю всем мира, здоровья, покоя, чтобы ничего не мешало нам заниматься красивыми вещами, творчеством, искусством, потому что творческий подход всегда идет высоко. Дорогие друзья, желаю вам здоровья, в добрый путь. Дерзайте, только так можно достичь высот. Самое главное, чтобы вы всегда были в форме. Чтобы быть человеком в форме, нужно всегда работать», - пожелала известная оперная певица.

Бибигуль Тулегенова отметила, что если Бог дал голос, нужно формировать его и работать.

«В консерватории могут учиться те, у кого есть голос. Если нет голоса, никакой университет ничего не даст. Если Бог дал вам голос, нужно его формировать и работать. Для певца не должны существовать слова «не умею», «не могу», «не получается», «не знаю». Все мы должны уметь и выходить на сцену в полной готовности. Чтобы достичь такого результата, я много работала. Конечно, те высокие классические произведения с большим диапазоном, которые я пела в молодости, сейчас не могу. Но по крайней мере по своей возможности пою. В декабре мне исполнится 92 года. Слава Богу, кое-что еще могу. А сегодня мы хотим слушать новых лауреатов, певцов», - пояснила она.

В ходе беседы с журналистами Бибигуль Тулегенова поделилась ценными советами для молодых артистов, оперных певцов.

«Сейчас пока молодежь поет на эмоциях. Но, чтобы по-настоящему осознать произведение, его нужно не только по ночам учить, нужно понять, как выразительно передать. Многие поют по слогам. Ударение должно быть логичным. Это профессиональные вопросы… Я очень рада, что было много певцов с хорошими данными. Надеюсь, что их имена услышим еще в мировом масштабе», - добавила Б. Тулегенова.