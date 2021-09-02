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Бибигуль Нусипжанова: Послание затронуло самые важные аспекты жизни казахстанского общества

2 Сентября 2021 12:15
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Бибигуль Нусипжанова: Послание затронуло самые важные аспекты жизни казахстанского общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый проректор Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжанова прокомментировала Послание Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия сильно повлияла на уровень и образ жизни народа и реалии таковы, что именно сейчас население нуждается в поддержке и защите государства. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева показало, что люди не остались один на один со своими проблемами. В ближайшее время будут приняты меры для улучшения ситуации как в экономической, так и в социальной сферах», - сказала Бибигуль Нусипжанова.

«Послание Президента в преддверии 30-летия Независимости Казахстана не оставило без внимания и вопросы современного образования, в частности, строительства новых школ, материального поощрения педагогов, повышения их квалификации, совершенствования учебных программ, полного охвата бесплатным ТиПО и др. Несомненно, эти реформы необходимы и своевременны, так как помогут повысить качество образования в Казахстане», - сказала первый проректор Казахской национальной академии хореографии.

По ее словам, качественное образование – это то, на что Казахская национальная академия хореографии делает особый акцент.

«Будучи единственным в своем роде учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования, мы осознаем всю ответственность, возложенную на нас. Наши воспитанники представляют казахстанское искусство во всем мире и, благодаря своему усердию и профессионализму педагогов, достигают высоких показателей», - считает спикер.

Также Бибигуль Нусипжанова упомянула слова Главы государства касательно увеличения заработной платы учителей в течение трех лет.

«Для педагогов очень важна эта поддержка и признание со стороны руководства страны и особенно примечательно, что Президент объявил о предстоящих положительных переменах в наш профессиональный праздник – в День знаний», - добавила она.

С полным текстом Послания можно ознакомиться по ссылке.



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#Послание Президента-2021  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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