Бибигуль Асылова назначена советником Премьер-Министра РК по социальному блоку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Асылова Бибигуль Амангельдиновна назначена на должность советника Премьер-Министра Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Ранее сообщалось, что Бибигуль Асылова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области. Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления. В 1994-1998 гг. — работала специалистом в государственных органах гг. Кокшетау и Петропавловска. В 1998-2016 гг. — работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения. С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.





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