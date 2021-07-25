Бибигуль Аккужина: Выборы сельских акимов - возможность участвовать в системе управления

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сельское население благодаря проводимым в стране прямым выборам сельских акимов смогут принимать непосредственное участие в процессе принятия решений. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Костанайского областного филиала партии NurOtan Бибигуль Аккужина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прямые выборы сельских акимов - один из важных шагов, который будет способствовать тому, что сельское население будет возможность принимать участие в процессе принятия решений, - отметила Б. Аккужина. — Все кандидаты пошагово выявляли проблемы в каждом населённом пункте, на этом была выстроена предвыборная программа каждого кандидата и потенциальный избиратель понимает, за кого голосовать и что ждать от конкретного кандидата в ближайшие четыре года».

Прямые выборы, по мнению Бибигуль Аккужиной, это, в первую очередь, повышение ответственности избирателей за свой собственный выбор.

«Также это ответственность акимов, потому что он выстраивал предвыборную программу на основе наказов своих избирателей. Мы также знаем, что на уровень акиматов сельских округов передано семь видов налогов, это значит, что каждое принятие решения будет вестись совместно с местным населением. Поэтому изменение системы выборов сельских акимов с косвенной на прямую - это, прежде всего, реализация права участия избирателей в системе управления. Это очень важная стратегическая работа»,- подытожила спикер.

Напомним, в Костанайской области голосование за сельских акимов стартовало на 173 избирательных участках

Выборы проходят в 19 регионах Костанайской области, за исключением областного центра. Акима выбирают в 65 избирательных округах, в 59 сельских округах акимы избираются в связи с истечением срока полномочий и только в 6 - в связи с досрочным сложением полномочий.

Наибольшее количество избирателей в Карасуском сельском округе - более 3300. Наименьшее количество - в селе Коктау близ Аркалыка с количеством избирателей - 113.

Сегодня на 14:00 проголосовали и сделали свой выбор более 63% костанайских избирателей.







