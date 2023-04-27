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Бибарыс Спатай стал чемпионом Азии по параканоэ в Узбекистане

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 17:39
Бибарыс Спатай стал чемпионом Азии по параканоэ в Узбекистане Фото: csp-parasport.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Азии по параканоэ казахстанец Бибарыс Спатай преодолел дистанцию 500 метров за 2 минуты 01,07 секунды и стал чемпионом Азии. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Вторым финишировал Азизбек Абдулхабибов из Узбекистана со временем 2 минуты 08,30 секунд, третьим оказался спортсмен из Индии Котия Санджиев со временем 2 минуты 12,55 секунд. Спортсмены выступали в категории KL2. Также на соревнованиях казахстанцы Жалгас Тайкенов (KL3) и Жаныл Балтабаев (VL3) завоевали серебряные медали на дистанции 500 метров», - сообщили в Центре спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Чемпионат Азии по параканоэ проходит в Самарканде с 26 по 30 апреля. В соревнованиях принимают участие порядка 80 спортсменов из 8 стран Азии.

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