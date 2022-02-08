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Биатлонист Владислав Киреев финишировал 25-м на Олимпийских играх-2022

8 Февраля 2022 16:31
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Биатлонист Владислав Киреев финишировал 25-м на Олимпийских играх-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пекине на Олимпиаде-2022 завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. Olympic.kz представил результаты казахстанской команды, передает МИА «Казинформ».

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В этом виде программы выступили два казахстанца. На старт вышли Владислав Киреев и Александр Мухин.

Киреев не допустил ни одного промаха, финишировав на 25-ом месте. Мухин не закрыл четыре мишени. Он в итоге стал 52-м.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал Антон Смольский из Беларуси. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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