Биатлонист Владислав Киреев финишировал 25-м на Олимпийских играх-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пекине на Олимпиаде-2022 завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. Olympic.kz представил результаты казахстанской команды, передает МИА «Казинформ».

В этом виде программы выступили два казахстанца. На старт вышли Владислав Киреев и Александр Мухин.

Киреев не допустил ни одного промаха, финишировав на 25-ом месте. Мухин не закрыл четыре мишени. Он в итоге стал 52-м.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Серебряную медаль завоевал Антон Смольский из Беларуси. Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе.

Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана.