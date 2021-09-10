БФ «Халык» объявил конкурс социальных идей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благотворительным Фондом «Халык» принято решение учредить Конкурс социальных идей «HALYQ ҮМІТІ», передает МИА «Казинформ».

Развитие культуры благотворительности и взаимопомощи в Республике Казахстан это важные составляющие для решения социальных проблем общества. Фонд «Халык» стремится к достижению позитивных изменений в социуме посредством реализации своих благотворительных акций. В этом Фонду помогают волонтеры, которые поддерживают благотворительные инициативы и приносят незаменимую пользу нашему обществу. Волонтеры не только проводят огромную работу с людьми, нуждающимися в помощи, но и зная все их чаяния и потребности могут предложить лучшие идеи социальных проектов. Благотворительным Фондом «Халык» принято решение учредить Конкурс социальных идей «HALYQ ҮМІТІ», который позволит участникам проявить свою социальную ответственность, поставить более амбициозные цели, вселит надежду на лучшее и даст веру в свои возможности!

В рамках конкурса рассматриваются идеи, направленные на оказание социальной поддержки для наименее защищенных слоев населения, проекты для решения определенных проблем социума, его трансформации и повышения качества жизни наших соотечественников, а также проекты, способствующие развитию в Казахстане волонтерского движения.

«Благодаря отзывчивости, неравнодушию и самоотверженной работе волонтеров БФ «Халык» удалось реализовать масштабные благотворительные акции в 2020 и 2021 гг. Выражаем надежду, что искренняя забота и тесный контакт волонтеров с теми, кому необходима поддержка и помощь, позволят им сгенерировать действительно актуальные идеи социальных проектов. «HALYQ ҮМІТІ» — это наш способ поощрения социальной активности, возможность эмоционально и финансово поддержать волонтёров нашей страны!» - говорится в обращении председателя попечительского совета фонда Динары Кулибаевой.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо ознакомиться с положением «HALYQ ҮМІТІ», зарегистрироваться и прикрепить все необходимые документы на официальном веб-сайте: halyqumiti.kz. Прием заявок на участие в конкурсе стартует с 10 сентября и продлится до 30 октября.