Безымянный проспект получит имя Нурсултана Назарбаева в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее безымянный проспект назовут в честь Нурсултана Назарбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В городском инфоцентре сообщили, что 19 марта состоялась внеочередная пятая сессия городского маслихата с участием акима города Нурымбета Сактаганова. В ходе заседания было рассмотрено четыре вопроса – первые три о составе межведомственных комиссий, четвертый – о присвоении имени Первого Президента РК проспекту в новом микрорайоне Карагайлы.
Отметим, что проспект находится в жилом районе Карагайлы, берет начало от автодороги Семей-Павлодар, по левой стороне размещены многопрофильный культурно-спортивный комплекс, Назарбаев Интеллекутальная школа, по правой стороне – многоквартирные жилые дома, детский сад.
«В перспективе планируется открытие ледового комплекса, школы трансфера знаний и технологий, будут выделены несколько функциональных зон, прогулочные зоны, пункты общественного питания, детские игровые и спортивные площадки. Предусмотрено уличное освещение, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм», — рассказал аким Семея Нурымбет Сактаганов.
Проспект новый и не имел названия. Ширина проспекта составляет 40 метров, длина 950 метров. С учетом застройки длина проспекта составит более двух километров. По всем вопросам решения были приняты единогласно.
Окончательное решение о присвоении имени улице в Карагайлы будет принято Республиканской ономастической комиссией.
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