Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента

26 Декабря 2022, 10:21
Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аферистка обещала безвозмездный грант жительнице Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции аль-Фарабийского района с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в получении безвозмездного гранта в размере 1,2 млн тенге для открытия своего бизнеса. Доверчивая гражданка за эту услугу отдала злоумышленнице 100 тысяч тенге. Однако спустя время обещание она не выполнила и деньги не вернула.

Указанный факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК. В результате оперативных работ полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась 35-летняя жительница города.

Проводится досудебное расследование.


Новости по теме
Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента
Курьер продал свыше 20 заказанных астанчанами телефонов
Нет основания для прекращения уголовного дела - прокурор о делах вайнеров по финпирамиде
Теги:
Читайте также
Свой пост покинул первый замакима Шымкента
Неблагоприятные метеоусловия будут в четырех городах Казахстана
Курьер продал свыше 20 заказанных астанчанами телефонов
Родственник украл телефон пенсионерки и оформил кредит на 1,2 млн тенге в Жетысуской области
Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента
Нет основания для прекращения уголовного дела - прокурор о делах вайнеров по финпирамиде
Более 20 пропавших лошадей вернули владельцу жамбылские полицейские
Серийную мошенницу задержали в Туркестанской области
Новости партнеров
Популярное
1 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
2 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
3 Главный санврач РК рекомендует ношение масок в местах скопления людей
4 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
5 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба

Лента новостей