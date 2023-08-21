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    01:57, 21 Август 2023 | GMT +6

    Безвозмездные гранты на 106 млн тенге выделили атырауским бизнесменам

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на выдачу безвозмездных грантов бизнесменам от государства предусмотрены средства из бюджета в размере 106 млн тенге. Об этом сообщил руководитель отдела управления предпринимательства и туризма Атырауской области Саттыгул Сабыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году на получение государственных грантов поступило 517 заявок. Из них 392 были приняты управлением и по итогам голосования конкурсной комиссии. 37 субъектов предпринимательства получили безвозмездные гранты. В этом году на безвозмездные гранты до 5 млн тенге выделено 106 млн тенге. Согласно условиям, в конкурсе на получение безвозмездных грантов могут участвовать субъекты малого предпринимательства, в частности, индивидуальные предприниматели, чья деятельность не превышает трех лет», - проинформировал С. Сабыров.

    По его словам, так как гранты являются невозвратными, есть ряд требований. Во-первых, учитывается уникальность проекта. То есть он должен быть инновационным, содержать новые технологические решения. Плюс есть дополнительные обязательства. В первую очередь, предприниматель при подаче заявки должен обратить внимание на создание новых рабочих мест. Во-вторых, если в заявке указана сумма до 5 млн тенге, то у предпринимателя на счету должно быть не менее 20% от этой суммы. В-третьих, обязательно наличие сертификата о прохождении обучения по основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». Срок документа не должен превышать трех лет. Прием документов запланирован на сентябрь-октябрь текущего года.

    В конкурсе на получение государственных безвозмездных грантов не могут участвовать предприниматели, ранее получившие такую поддержку, а также имеющие долги по налоговым обязательствам.

    Теги:
    Атырауская область Экономика
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