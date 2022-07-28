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Безвозмездные гранты на 106 млн тенге получили атырауские предприниматели
28 Июля 2022 20:47

Безвозмездные гранты на 106 млн тенге получили атырауские предприниматели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Безвозмездные гранты на 106 млн тенге по государственной программе помощи бизнесу получили атырауские предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 2022 год в Атырауской области из республиканского и местного бюджетов на безвозмездные гранты до 5 млн тенге предпринимателям было выделено 106 млн. 27 млн тенге были направлены из республиканского бюджета для молодых предпринимателей. Остальные 79 млн тенге были выделены из местного бюджета и пошли на поддержку малого бизнеса, причем до 20% из них предоставляются гражданам из социально незащищенных слоев населения», - сообщил руководитель управления предпринимательства и туризма Атырауской области Нурбол Жанабеков.

Со стороны государства предусмотрены льготы для предпринимателей из социально незащищенных слоев населения – многодетных матерей, пенсионеров, инвалидов I и II групп. «Для этой категории людей не требуются инновации в их проектах. Они могут обратиться за безвозмездным грантом, не имея никаких собственных оборотных средств, тогда как предприниматели других категорий должны иметь на своих счетах, как минимум, 10% от запрашиваемой суммы гранта», – сообщил Нурболат Жанабеков.
В 2021 году в Атырауской области гранты были предоставлены 57 кандидатам, из них 24 молодых бизнесмена получили 77 млн тенге, а 18 предпринимателей из социально незащищенных слоев населения – 51 млн тенге. Остальную сумму в виде грантов получили представители малого бизнеса.


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