Безвозмездный грант до 1,73 млн тенге: кто может получить поддержку на открытие бизнеса в Астане

Жители Астаны из социально уязвимых категорий населения могут получить государственный грант в размере до 400 МРП, или 1,73 млн тенге, на реализацию новых бизнес-идей. Об этом на брифинге сообщил директор КГУ «Центр трудовой мобильности акимата города Астаны» Омар Олжас, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, грант предоставляется на безвозмездной основе и предназначен для запуска собственного дела. Средства можно направить на приобретение оборудования и инвентаря, покупку сельскохозяйственных животных и семян, а также аренду помещений для ведения бизнеса.

Получателями гранта могут стать граждане из социально уязвимых слоев населения, включая получателей адресной социальной помощи, многодетные семьи, лиц с инвалидностью, кандасов, переселенцев, а также граждан, потерявших кормильца или воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Одним из обязательных условий участия является наличие сертификата «Бастау Бизнес», полученного не более трех лет назад, а также готового бизнес-плана. Кроме того, заявитель должен быть зарегистрирован в качестве безработного либо иметь индивидуальное предпринимательство сроком менее одного года.

Спикер отметил, что система автоматически отклоняет заявки граждан, имеющих официальное трудоустройство, просроченную задолженность по кредитам, ранее получавших государственные гранты или микрокредиты, а также лиц со статусом банкрота.

В 2026 году для получателей грантов усилены требования по контролю за реализацией проектов. В частности, в течение 18 месяцев предприниматель обязан создать минимум одно постоянное рабочее место через Карьерный центр. Также предусмотрена ежеквартальная отчетность на портале business.enbek.kz в течение двух лет.

Отбор претендентов проводится конкурсной комиссией, состав которой обновляется перед каждым потоком. Заседания проходят с обязательной аудио- и видеофиксацией и могут проводиться в присутствии независимых наблюдателей.

Ранее стало известно, когда начнется прием документов на конкурс образовательных грантов в Казахстане.