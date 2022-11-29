Безвизовый режим введут для иностранных игроков казино в Кыргызстане

29 Ноября 2022, 14:37

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Безвизовый въезд в страну предлагается ввести в Кыргызстане для иностранцев, посещающих специальные игорные зоны страны. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров КР.

С целью создания благоприятных условий для упрощенного въезда, иностранцам разрешается без оформления визы въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на территории Кыргызстана исключительно для посещения специальной игорной зоны. По прибытию в КР посетителям казино необходимо только предъявить действительный документ, удостоверяющей личность при прохождении паспортного контроля. При этом, иностранцы смогут находиться в Кыргызстане не более пятнадцати суток, без необходимости прохождения регистрации в уполномоченном государственном органе.

Кроме того, законопроектом предусмотрена ответственность иностранных граждан за незаконное пересечение ими границ специализированной игорной зоны в виде исправительных работ на срок от одного до трех лет или штрафа от 500 до 1000 расчетных показателей, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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