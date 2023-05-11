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Безвизовый режим с Китаем прокомментировал Спикер Сената

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 13:37
Безвизовый режим с Китаем прокомментировал Спикер Сената Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената РК Маулен Ашимбаев прокомментировал введение безвизового режима с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается безвизового режима, нужно правильно разъяснять населению. В настоящее время Казахстан предоставил гражданам около 50 государств возможность безвизового въезда в течение ограниченного времени. Среди них США, страны Европы и Азии. Это решение было учтено для привлечения туристов в нашу страну и создания соответствующих возможностей для людей, приезжающих в рамках бизнеса. В частности, данный режим рассчитан на ограниченное время, в его рамках нельзя работать и оставаться в Казахстане постоянно», - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах Сената.

Поэтому, по его словам, такой режим был принят и в отношении Китая.

«В последние годы граждане Китая имеют возможность безвизового въезда в Казахстан на 14 дней. Это решение было принято до пандемии. То есть уже несколько лет такая возможность предоставляется гражданам Европы, Китая и других стран. Сейчас Министерство иностранных дел страны поднимает вопрос о безвизовом въезде граждан Казахстана в Китай. По этому поводу идут соответствующие переговоры. В этом плане это сделано для того, чтобы создать соответствующие условия для наших граждан», - заверил Спикер Сената.

Также Маулен Ашимбаев отметил, что иностранным гражданам, прибывшим в Казахстан в порядке безвизового режима, не разрешается трудоустроиться, остаться в стране.

«Если этот порядок нарушен, они будут привлечены к ответственности. При этом разрешаются только поездки в направлении туризма, предпринимательства и родственников», - добавил он.


Туризм   Сенат   Китай   Международная деятельность РК  
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