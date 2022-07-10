Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Безвизовый режим для Индии, Ирана и Китая ввели в Казахстане
10 Июля 2022 15:18

Безвизовый режим для Индии, Ирана и Китая ввели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом, действоваший ранее, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета миграционной службы МВД РК.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.

Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:

- штрафа от 10 до 25 МРП;

- ареста до 15 суток;

- выдворения за пределы Республики Казахстан, а также запрета на въезд в РК в течение пяти лет (по решению суда).

Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 07.07.2022 г. № 494.

Как ранее сообщалось, список безвизовых стран в Казахстане планируют увеличить до ста.


Новости по теме
Задержан исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента
Карантинные меры усиливают на курортном острове Хайнань
Полицейские Кызылорды обнаружили более 300 кустов конопли
Читайте также
Задержан исполняющий обязанности начальника ДУИС Шымкента
Карантинные меры усиливают на курортном острове Хайнань
Неизвестный напал с ножом и ранил несколько человек в больнице  Шанхая
Полицейские Кызылорды обнаружили более 300 кустов конопли
Казахстан вошел в число участников командного чемпионата мира по настольному теннису
Около 15 тыс. паломников эвакуировали из зоны наводнения в Индии
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае
Два землетрясения произошло в 390 км от Алматы

Лента новостей

Архив