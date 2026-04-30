Безвиз под вопросом: США требуют доступ к биометрическим данным граждан ЕС

США предлагают странам ЕС обмен биометрическими данными из полицейских баз в рамках программы Enhanced Border Security Partnership и связывают ее с условиями безвизового въезда, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Инициатива касается условий участия в программе безвизового въезда в США, позволяющей находиться в стране до 90 дней.

США заявляют, что доступ к безвизовому режиму должен быть связан с новыми требованиями по безопасности. Если соглашение не будет достигнуто до 31 декабря 2026 года, страны Евросоюза могут столкнуться с ограничениями.

Европейская комиссия подтвердила установленный дедлайн. При этом предложение вызвало разногласия внутри ЕС. Депутат Европарламента Ракель Гарсия Эрмида-ван дер Валле сообщила, что ситуация указывает на давление на Евросоюз, и призвала приостановить переговоры.

В настоящее время обсуждается обмен данными из полицейских баз, включая отпечатки пальцев и изображения лиц. Такие базы содержат информацию не только об осужденных, но и о подозреваемых, что вызывает дополнительные опасения.

По словам журналиста и правозащитника Маттиаса Монроя, подобная практика может затронуть и обычных граждан, поскольку сам факт внесения в базу не означает признания вины.

Эксперты также указывают на возможную несбалансированность обмена. В США отсутствует единая централизованная система, сопоставимая с европейскими базами данных.

В Евросоюзе продолжаются дискуссии вокруг инициативы, оцениваются ее правовые и политические последствия для граждан стран ЕС.

Ранее сообщалось, что количество проживающих в Евросоюзе мигрантов достигло рекордного уровня в 64,2 млн человек.