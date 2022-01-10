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Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана – В. Путин

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2022, 14:33
Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана – В. Путин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели», - сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что безусловно, миротворческий контингент будет выведен с территории Казахстана.

Добавив, что уже в ближайшее время общими усилиями ситуация по всему Казахстану стабилизируется.


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