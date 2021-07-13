Безупречно служить Родине - статья председателя КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечается День органов национальной безопасности. Газета «Казахстанская правда» опубликовала статью председателя КНБ РК, генерал-лейтенанта национальной безопасности Карима Масимова, передает МИА «Казинформ».

В год, когда наша страна отмечает юбилей – 30-летие Независимости, 13 июля – День органов национальной безопасности Республики Казахстан – приобретает особое значение, став символом верности долгу и безупречного служения Родине.

Мы гордимся сопричастностью к становлению и процветанию Казахстана. За три десятилетия независимого развития под лидерством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева многонациональному казахстанскому народу удалось создать экономически сильное, демократическое и авторитетное в мире государство.

Еще на заре независимости страны была выработана универсальная формула: «Нет национальной безопасности – нет государства». Эта жесткая конструкция, которую требовали исторические факты и реальность тех дней, осталась актуальной и сегодня.

Глобальная повестка в мировой политике и экономике меняется на глазах. Пандемия коронавируса COVID-19 и ее последствия демонстрируют разнообразие новых вызовов и угроз, стоящих сегодня перед всем мировым сообществом. Геополитическая картина глубоко пронизана транс­формацией во всех сферах – в политике, экономике, социальной жизни, технологиях.

За последние два года обострились общественные проблемы и экономические дисбалансы в мире. Изменился и сам характер международных отношений, которые находятся в турбулентной фазе. Повысились нестабильность и непредсказуемость. Деградирует система глобальной безопасности. Происходит ослабление международных институтов. Множатся региональные конфликты.

Расширяется политическое и информационное давление, происходят манипуляции массовым сознанием, выдвигаются территориальные претензии, актуализируются межнациональные и другие региональные проблемы, дезорганизуются процессы культурно-нравственного и демографического развития. В экологической повестке на первый план все больше выдвигаются проблемы изменения климата. В складывающихся условиях не исключается новое противостояние ведущих игроков и в «климатической войне».

Мы понимаем, что это реальность, которая оказывает негативное влияние и на ситуацию внутри нашей страны. Использование государствами экономических санкций по отношению друг к другу сдерживает международную торговлю. В результате ограничиваются перспективы развития казахстанского экспорта и транзитного потенциала.

Экологическая повестка актуа­лизирует развитие «зеленой» экономики, что является положительным мировым трендом.

Не снимается с повестки дня угроза терроризма и экстремизма, обусловленная перемещением террористического потенциала из других стран. В первую очередь речь идет о выводе американских войск из Афганистана, что приводит к росту напряженности в сфере региональной безопасности. Дальнейшее развитие ситуации в подобном ключе может привести к переносу вектора нестабильности, устремлению в регион отдельных групп религиозно-экстремистских организаций, неконтролируемым потокам беженцев, росту международного наркотрафика и другому.

Несмотря на мировые и внут­ренние угрозы и вызовы, Комитет национальной безопасности сосредоточил свои усилия на защите национальных интересов, конституционного строя, общественной безопасности и экономического потенциала Казахстана. И здесь одной из приоритетных задач является противодействие терроризму и экстремизму. Принятыми в данном направлении мерами нам удается сохранять стабильность и не допустить террористических и иных насильственных проявлений в стране.

За последнее время сокращено участие казахстанских граж­дан в составе международных террористических организаций. На этот процесс положительное влияние оказала реализация очередного, точнее сказать, пятого этапа операции «Жусан», в результате которой на родину из Сирии возвращено в целом более 600 казахстанцев. Кропотливо проводится работа по их дерадикализации, реабилитации и адаптации. В правовом отношении принимаются меры и по их изоляции, осуждению за участие в террористической деятельности.

Сегодня с позиций Антитеррористического центра страны выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координация дея­тельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое, организационное и материально-техническое обеспечение данной работы. Центр создает и развивает условия эффективного противодействия терроризму в стране.

Принятые им решения направлены на совершенствование дея­тельности государственных и местных исполнительных органов на участках противодействия терроризму. Упор сделан на совершенствование мер профилактики. Активно привлекаются неправительственные организации и различные эксперты.

Только в текущем году проведено более 5 тыс. мероприятий с охватом свыше 500 тыс. человек. На интернет-ресурсах удалено и блокировано более 53 тыс. террористических и экстремистских материалов. А по итогам профилактических мероприятий 888 последователей экстремистской идеологии перешли на нормы традиционного ислама, к ценностям казахстанского общества адаптированы 1 067 сторонников радикально-религиозной идеологии.

В результате профилактических мер снизилось количество ложных сообщений об акте терроризма. В настоящее время достигнута эффективная управляемость силами и средствами министерств и ведомств при проведении антитеррористических операций. На канале незаконной миграции, который служит одним из потенциальных путей прибытия в Казахстан членов террористичес­ких, экстремистских и иных прес­тупных организаций, возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 18 лиц.

Работа контрразведки всегда заслуживает особого внимания, но по понятным причинам мы не допускаем широкой открытости в этой сфере. Скажу однозначно, что разведывательные акции, направленные на подрыв политической стабильности, экономического благосостояния и оборонного потенциала страны, своевременно пресекаются.

В то же время КНБ гибко реа­гирует на потребности современного общества и содействует государственной политике по либерализации миграционных процедур, улучшению турис­тического и инвестиционного климата в нашей стране. Так, комитетом совместно с другими заинтересованными госорганами в 2020 году поддержана отмена регистрации иностранцев и необходимости заполнения ими миграционных карточек.

Согласовано введение 30-дневного безвизового режима с 57 странами, а для транзитников из Китая и Индии – 72 часа. Инициировано внедрение современной электронной системы E-Qonaq, позволяющей туристам быстро и удобно, не посещая гос­учреждения, зарегистрироваться в миграционной службе. Данное новшество создает благоприятные условия для повышения туристического имиджа Казахстана.

С принятием функции уполномоченного органа по защите государственных секретов нами пересмотрена устаревшая сис­тема административных мер и подходов к засекречиванию сведений, затрагивающих национальные интересы. Актуализирован перечень реальных секретов, исходя из современных угроз. Согласованы 36 проектов нормативных правовых актов в сфере защиты госсекретов.

В современных условиях как никогда кибербезопасность, цифровое пространство становятся новым полем жесткого противостояния. Поэтому просчитать киберпреступников, их устремления и замыслы, не допустить ущерба интересам национальной безопас­ности – первоочередные задачи наших специалистов. Они проводят анализ больших объемов данных, форсайт-исследования, в том числе путем обмена опытом и применения достижений лучших зарубежных спецслужб.

Безусловно, для обеспечения кибербезопасности еще многое предстоит сделать, так как глобальная информатизация всех сфер жизнедеятельности приводит к возникновению новой среды для противоправной деятельности. Свидетельством тому могут послужить впервые заведенные уголовные дела по фактам правонарушений в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Так, с мая 2020 года вступило в силу решение о признании вины граждан РК по фактам незаконной модификации Информационной системы «ГБД «Е-лицензирование» (по

статье 206 части 2 пункта 1 УК РК), когда работники организации в целях извлечения личной выгоды, с использованием служебного положения осуществляли незаконное оформление разрешительных документов для юридических лиц.

В ходе непосредственного учас­тия специалистов КНБ в предупредительно-профилактичес­ких мероприятиях МЦРИАП (уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных) только за текущий год по фактам нарушения законодательства РК привлечены к административной ответственности 30 должностных и ряд юридических лиц. Также через технические возможности АО «ГТС» КНБ фиксируется рост мошенничества в Интернете, в том числе посредством фишинговых ресурсов, целевой аудиторией которых являются пользователи казахстанского сегмента сети (в 2020 году количество инцидентов типа «Фишинг» выросло на 58% по сравнению с 2019-м).

С целью получения конфиденциальных данных граждан РК злоумышленниками имитируются сайты интернет-банкингов, почтовых организаций, интернет-магазинов, площадок объявлений и других онлайн-сервисов. Кроме того, приоритетными целями являются образовательные сферы обеспечения дистанционного образования, трудовой деятельности и государственного управления в период вынужденной изоляции населения (общее количество DDoS-атак в 2020 году увеличилось на 44% по сравнению с 2019-м).

Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление активности злоумышленников в киберпрост­ранстве страны, что потребует повышения эффективности и оперативности мероприятий по противостоянию киберугрозам. А следовательно – сопутствующих законодательных, организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности информационного пространства страны от незаконных посягательств.

В современных кризисных условиях обеспечение экономической безопасности страны приобретает первостепенное значение и является основой для выработки стратегических векторов развития Республики Казахстан. Общество сталкивается со стагнацией бизнеса, сокращением инвестиций, что ведет к снижению благосостоя­ния населения. С учетом этого нами инициировано внесение необходимых поправок в ряд законодательных актов.

В оборонно-промышленном комплексе блокированы попытки международной структуры монополизировать рынок казахстанского неиспользуемого военного имущества с последую­щей переброской его в зоны военных конфликтов, чем нивелированы внешнеполитические и имиджевые риски для Казахстана. К примеру, предотвращена сделка международной организации на экспорт 30 млн казахстанских боеприпасов. А уже в октяб­ре 2020 года блокирован вывоз военной продукции (500 ед. кевларовых шлемов), подлежащей экспортному контролю, без оформления разрешительных документов.

Также был ужесточен кон­троль эксплуатации казахстанских воздушных судов за рубежом, что позволило нивелировать их вовлечение в рисковые перевозки в зоны боевых конфликтов. Инициирован отзыв лицензий у авиакомпаний SigmaAirlines, AzeeAir и Aircompany Jenis Air.

Перед уполномоченными органами актуализирован вопрос получения Казахстаном денежной компенсации за казахстанскую долю урана, извлеченного российской стороной из боеголовок в рамках программы ядерного разоружения. Итог – поступление в бюджет 136,1 млрд тенге.

Совместно со спецслужбой одной из центральноазиатских респуб­лик нами пресечена деятельность транс­национальной преступной группы (из числа граждан стран ЦА) в сфере незаконного оборота ядерных материалов. В целом только за 2020 год в рамках контрразведывательного сопровождения государственных экономических программ развития, а также контро­ля за деятельностью иностранных инвесторов, финансово-промышленных групп и транснациональных компаний предотвращено нанесение экономического ущерба на сумму 925,3 млрд тенге, в доход государства обеспечено поступление 147,23 млрд тенге.

Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии, непосредственно угрожающей национальной безопасности и нацеленной на подрыв здоровья нации, осуществляемой транснациональными структурами. Пресечены 11 международных и 23 региональных канала транспортировки наркотиков. Ликвидировано 15 крупных нарколабораторий, задержано 26 участников транс­национальных наркоструктур, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков афганского производства.

Во взаимодействии с ЦАРИКЦ и федеральным управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA США) и компетентными органами Афганистана и Узбекистана проведен ряд совместных операций.

Одним из приоритетов обеспечения национальной безопас­ности остается защита и охрана Государственной границы Рес­публики Казахстан. В условиях актуальности угроз терроризма, незаконной миграции и наркооборота совершенствуется деятельность пограничного ведомства. Путем создания областных департаментов Пограничной службы реализован территориальный принцип охраны границы, укрепляется их материально-техническая база.

Продолжается целенаправленная работа по международному, законодательному и нормативно-правовому регулированию вопросов пограничной безопас­ности. В феврале текущего года внесены изменения и дополнения в законодательные акты РК по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море, которые вступят в силу сразу по окончании процесса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря всеми прикас­пийскими государствами.

За 6 месяцев нынешнего года нашими пограничниками задержано более 5 тыс. правонарушителей, не допущено перемещение через границу более 100 тыс. боеприпасов, 2 тыс. электрошокеров, 12 тыс. единиц холодного оружия.

Проведенные меры по модернизации и ребрендингу, реформированию Пограничной службы позволяют сегодня нам более мобильно и эффективно отвечать на вызовы времени, надежно стоять на страже национальных интересов Казахстана.

Стратегические задачи в сфере обеспечения национальной безопасности стремительно меняются. Чтобы достойно противодействовать ключевым вызовам, которые прогнозируются на ближайший период, принята новая Стратегия национальной бе­зопасности РК на 2021–2025 годы. Документ, рассмотренный и одоб­ренный на заседании Совета безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева, утвержден Главой государства. Он содержит концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны.

В качестве ключевых вызовов обозначены, во-первых, пандемия коронавирусной инфекции и другие угрозы биологической безопасности. Во-вторых, технологические изменения, кардинально преображающие экономику, трудовые отношения, социальную сферу, информационное пространство и коммуникации. В-третьих, кризисные явления на внешних рынках, воздействию которых подвержена финансово-экономическая сфера. В-четвертых, негативное влияние дальнейшей эскалации напряженности на глобальном и региональном уровнях.

Основные приоритеты укрепления национальной безопасности требуют обеспечения безопаснос­ти в сфере человеческого капитала – в первую очередь сохранении и приумножении интеллектуального потенциала нации. В число базовых факторов включено развитие общественного здравоохранения наряду с комплексной работой по обеспечению биологической безопасности.

Задачи экономической безопас­ности акцентированы на переходе к модели роста, устойчивой к внешним шокам, стимулирующей производительность и повышение уровня технологической сложности, создающей постоянные высокопроизводительные рабочие места и условия для повышения доходов населения. Что же касается экологической безопасности, то она включает не только защиту экосистем, но и управление природными ресурсами. Особое место здесь занимает водная безопасность страны.

В сфере информационной бе­зопасности важная роль отводится противодействию растущим киберугрозам, защите персональных данных казахстанцев, информационной инфраструктуры, стратегических объектов и в целом повышению защищенности национального информационного пространства.

На коллегии КНБ Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал, что сегодня у специалистов и широкой общественности не вызывает сомнения тот факт, что КНБ состоялся в качестве эффективной и современной спецслужбы. В этом историческая заслуга Елбасы, который создал комитет и поставил его на ноги. Каждая служба, каждый сотрудник комитета выполняет великую миссию – защищает нашу страну от посягательств извне и изнутри. Без преувеличения можно сказать, что деятельность комитета становится все более значимой в условиях стремительно меняющейся «новой реальности».

Это действительно так. Вступая в юбилейный год независимости нашего государства, хочу подчерк­нуть, что Комитету национальной безопасности по плечу решать самые сложные задачи. Мы научились действовать на упреждение, восстановлена элитарность и престижность службы в КНБ, и все больше молодых людей посвящают свою жизнь делу обеспечения безопасности нашей Родины. КНБ пользуется заслуженным доверием народа и Президента Казахстана. И это ко многому обязывает.

Поздравляя личный состав и ветеранов органов национальной безопасности с профессиональным праздником, хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и стремления безупречно служить своему народу и стране!

Карим Масимов,

генерал-лейтенант национальной безопасности,

Председатель Комитета национальной безопасности