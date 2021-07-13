Безупречно служить Родине - статья председателя КНБ
В год, когда наша страна отмечает юбилей – 30-летие Независимости, 13 июля – День органов национальной безопасности Республики Казахстан – приобретает особое значение, став символом верности долгу и безупречного служения Родине.
Мы гордимся сопричастностью к становлению и процветанию Казахстана. За три десятилетия независимого развития под лидерством Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева многонациональному казахстанскому народу удалось создать экономически сильное, демократическое и авторитетное в мире государство.
Еще на заре независимости страны была выработана универсальная формула: «Нет национальной безопасности – нет государства». Эта жесткая конструкция, которую требовали исторические факты и реальность тех дней, осталась актуальной и сегодня.
Глобальная повестка в мировой политике и экономике меняется на глазах. Пандемия коронавируса COVID-19 и ее последствия демонстрируют разнообразие новых вызовов и угроз, стоящих сегодня перед всем мировым сообществом. Геополитическая картина глубоко пронизана трансформацией во всех сферах – в политике, экономике, социальной жизни, технологиях.
За последние два года обострились общественные проблемы и экономические дисбалансы в мире. Изменился и сам характер международных отношений, которые находятся в турбулентной фазе. Повысились нестабильность и непредсказуемость. Деградирует система глобальной безопасности. Происходит ослабление международных институтов. Множатся региональные конфликты.
Расширяется политическое и информационное давление, происходят манипуляции массовым сознанием, выдвигаются территориальные претензии, актуализируются межнациональные и другие региональные проблемы, дезорганизуются процессы культурно-нравственного и демографического развития. В экологической повестке на первый план все больше выдвигаются проблемы изменения климата. В складывающихся условиях не исключается новое противостояние ведущих игроков и в «климатической войне».
Мы понимаем, что это реальность, которая оказывает негативное влияние и на ситуацию внутри нашей страны. Использование государствами экономических санкций по отношению друг к другу сдерживает международную торговлю. В результате ограничиваются перспективы развития казахстанского экспорта и транзитного потенциала.
Экологическая повестка актуализирует развитие «зеленой» экономики, что является положительным мировым трендом.
Не снимается с повестки дня угроза терроризма и экстремизма, обусловленная перемещением террористического потенциала из других стран. В первую очередь речь идет о выводе американских войск из Афганистана, что приводит к росту напряженности в сфере региональной безопасности. Дальнейшее развитие ситуации в подобном ключе может привести к переносу вектора нестабильности, устремлению в регион отдельных групп религиозно-экстремистских организаций, неконтролируемым потокам беженцев, росту международного наркотрафика и другому.
Несмотря на мировые и внутренние угрозы и вызовы, Комитет национальной безопасности сосредоточил свои усилия на защите национальных интересов, конституционного строя, общественной безопасности и экономического потенциала Казахстана. И здесь одной из приоритетных задач является противодействие терроризму и экстремизму. Принятыми в данном направлении мерами нам удается сохранять стабильность и не допустить террористических и иных насильственных проявлений в стране.
За последнее время сокращено участие казахстанских граждан в составе международных террористических организаций. На этот процесс положительное влияние оказала реализация очередного, точнее сказать, пятого этапа операции «Жусан», в результате которой на родину из Сирии возвращено в целом более 600 казахстанцев. Кропотливо проводится работа по их дерадикализации, реабилитации и адаптации. В правовом отношении принимаются меры и по их изоляции, осуждению за участие в террористической деятельности.
Сегодня с позиций Антитеррористического центра страны выстроена общегосударственная система противодействия терроризму и координация деятельности государственных и местных исполнительных органов, совершенствуется правовое, организационное и материально-техническое обеспечение данной работы. Центр создает и развивает условия эффективного противодействия терроризму в стране.
Принятые им решения направлены на совершенствование деятельности государственных и местных исполнительных органов на участках противодействия терроризму. Упор сделан на совершенствование мер профилактики. Активно привлекаются неправительственные организации и различные эксперты.
Только в текущем году проведено более 5 тыс. мероприятий с охватом свыше 500 тыс. человек. На интернет-ресурсах удалено и блокировано более 53 тыс. террористических и экстремистских материалов. А по итогам профилактических мероприятий 888 последователей экстремистской идеологии перешли на нормы традиционного ислама, к ценностям казахстанского общества адаптированы 1 067 сторонников радикально-религиозной идеологии.
В результате профилактических мер снизилось количество ложных сообщений об акте терроризма. В настоящее время достигнута эффективная управляемость силами и средствами министерств и ведомств при проведении антитеррористических операций. На канале незаконной миграции, который служит одним из потенциальных путей прибытия в Казахстан членов террористических, экстремистских и иных преступных организаций, возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 18 лиц.
Работа контрразведки всегда заслуживает особого внимания, но по понятным причинам мы не допускаем широкой открытости в этой сфере. Скажу однозначно, что разведывательные акции, направленные на подрыв политической стабильности, экономического благосостояния и оборонного потенциала страны, своевременно пресекаются.
В то же время КНБ гибко реагирует на потребности современного общества и содействует государственной политике по либерализации миграционных процедур, улучшению туристического и инвестиционного климата в нашей стране. Так, комитетом совместно с другими заинтересованными госорганами в 2020 году поддержана отмена регистрации иностранцев и необходимости заполнения ими миграционных карточек.
Согласовано введение 30-дневного безвизового режима с 57 странами, а для транзитников из Китая и Индии – 72 часа. Инициировано внедрение современной электронной системы E-Qonaq, позволяющей туристам быстро и удобно, не посещая госучреждения, зарегистрироваться в миграционной службе. Данное новшество создает благоприятные условия для повышения туристического имиджа Казахстана.
С принятием функции уполномоченного органа по защите государственных секретов нами пересмотрена устаревшая система административных мер и подходов к засекречиванию сведений, затрагивающих национальные интересы. Актуализирован перечень реальных секретов, исходя из современных угроз. Согласованы 36 проектов нормативных правовых актов в сфере защиты госсекретов.
В современных условиях как никогда кибербезопасность, цифровое пространство становятся новым полем жесткого противостояния. Поэтому просчитать киберпреступников, их устремления и замыслы, не допустить ущерба интересам национальной безопасности – первоочередные задачи наших специалистов. Они проводят анализ больших объемов данных, форсайт-исследования, в том числе путем обмена опытом и применения достижений лучших зарубежных спецслужб.
Безусловно, для обеспечения кибербезопасности еще многое предстоит сделать, так как глобальная информатизация всех сфер жизнедеятельности приводит к возникновению новой среды для противоправной деятельности. Свидетельством тому могут послужить впервые заведенные уголовные дела по фактам правонарушений в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры. Так, с мая 2020 года вступило в силу решение о признании вины граждан РК по фактам незаконной модификации Информационной системы «ГБД «Е-лицензирование» (по
статье 206 части 2 пункта 1 УК РК), когда работники организации в целях извлечения личной выгоды, с использованием служебного положения осуществляли незаконное оформление разрешительных документов для юридических лиц.
В ходе непосредственного участия специалистов КНБ в предупредительно-профилактических мероприятиях МЦРИАП (уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных) только за текущий год по фактам нарушения законодательства РК привлечены к административной ответственности 30 должностных и ряд юридических лиц. Также через технические возможности АО «ГТС» КНБ фиксируется рост мошенничества в Интернете, в том числе посредством фишинговых ресурсов, целевой аудиторией которых являются пользователи казахстанского сегмента сети (в 2020 году количество инцидентов типа «Фишинг» выросло на 58% по сравнению с 2019-м).
С целью получения конфиденциальных данных граждан РК злоумышленниками имитируются сайты интернет-банкингов, почтовых организаций, интернет-магазинов, площадок объявлений и других онлайн-сервисов. Кроме того, приоритетными целями являются образовательные сферы обеспечения дистанционного образования, трудовой деятельности и государственного управления в период вынужденной изоляции населения (общее количество DDoS-атак в 2020 году увеличилось на 44% по сравнению с 2019-м).
Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление активности злоумышленников в киберпространстве страны, что потребует повышения эффективности и оперативности мероприятий по противостоянию киберугрозам. А следовательно – сопутствующих законодательных, организационных и технических мер, направленных на повышение защищенности информационного пространства страны от незаконных посягательств.
В современных кризисных условиях обеспечение экономической безопасности страны приобретает первостепенное значение и является основой для выработки стратегических векторов развития Республики Казахстан. Общество сталкивается со стагнацией бизнеса, сокращением инвестиций, что ведет к снижению благосостояния населения. С учетом этого нами инициировано внесение необходимых поправок в ряд законодательных актов.
В оборонно-промышленном комплексе блокированы попытки международной структуры монополизировать рынок казахстанского неиспользуемого военного имущества с последующей переброской его в зоны военных конфликтов, чем нивелированы внешнеполитические и имиджевые риски для Казахстана. К примеру, предотвращена сделка международной организации на экспорт 30 млн казахстанских боеприпасов. А уже в октябре 2020 года блокирован вывоз военной продукции (500 ед. кевларовых шлемов), подлежащей экспортному контролю, без оформления разрешительных документов.
Также был ужесточен контроль эксплуатации казахстанских воздушных судов за рубежом, что позволило нивелировать их вовлечение в рисковые перевозки в зоны боевых конфликтов. Инициирован отзыв лицензий у авиакомпаний SigmaAirlines, AzeeAir и Aircompany Jenis Air.
Перед уполномоченными органами актуализирован вопрос получения Казахстаном денежной компенсации за казахстанскую долю урана, извлеченного российской стороной из боеголовок в рамках программы ядерного разоружения. Итог – поступление в бюджет 136,1 млрд тенге.
Совместно со спецслужбой одной из центральноазиатских республик нами пресечена деятельность транснациональной преступной группы (из числа граждан стран ЦА) в сфере незаконного оборота ядерных материалов. В целом только за 2020 год в рамках контрразведывательного сопровождения государственных экономических программ развития, а также контроля за деятельностью иностранных инвесторов, финансово-промышленных групп и транснациональных компаний предотвращено нанесение экономического ущерба на сумму 925,3 млрд тенге, в доход государства обеспечено поступление 147,23 млрд тенге.
Казахстан стал объектом активной наркоэкспансии, непосредственно угрожающей национальной безопасности и нацеленной на подрыв здоровья нации, осуществляемой транснациональными структурами. Пресечены 11 международных и 23 региональных канала транспортировки наркотиков. Ликвидировано 15 крупных нарколабораторий, задержано 26 участников транснациональных наркоструктур, из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотиков афганского производства.
Во взаимодействии с ЦАРИКЦ и федеральным управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США (DEA США) и компетентными органами Афганистана и Узбекистана проведен ряд совместных операций.
Одним из приоритетов обеспечения национальной безопасности остается защита и охрана Государственной границы Республики Казахстан. В условиях актуальности угроз терроризма, незаконной миграции и наркооборота совершенствуется деятельность пограничного ведомства. Путем создания областных департаментов Пограничной службы реализован территориальный принцип охраны границы, укрепляется их материально-техническая база.
Продолжается целенаправленная работа по международному, законодательному и нормативно-правовому регулированию вопросов пограничной безопасности. В феврале текущего года внесены изменения и дополнения в законодательные акты РК по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море, которые вступят в силу сразу по окончании процесса ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря всеми прикаспийскими государствами.
За 6 месяцев нынешнего года нашими пограничниками задержано более 5 тыс. правонарушителей, не допущено перемещение через границу более 100 тыс. боеприпасов, 2 тыс. электрошокеров, 12 тыс. единиц холодного оружия.
Проведенные меры по модернизации и ребрендингу, реформированию Пограничной службы позволяют сегодня нам более мобильно и эффективно отвечать на вызовы времени, надежно стоять на страже национальных интересов Казахстана.
Стратегические задачи в сфере обеспечения национальной безопасности стремительно меняются. Чтобы достойно противодействовать ключевым вызовам, которые прогнозируются на ближайший период, принята новая Стратегия национальной безопасности РК на 2021–2025 годы. Документ, рассмотренный и одобренный на заседании Совета безопасности под председательством Нурсултана Назарбаева, утвержден Главой государства. Он содержит концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны.
В качестве ключевых вызовов обозначены, во-первых, пандемия коронавирусной инфекции и другие угрозы биологической безопасности. Во-вторых, технологические изменения, кардинально преображающие экономику, трудовые отношения, социальную сферу, информационное пространство и коммуникации. В-третьих, кризисные явления на внешних рынках, воздействию которых подвержена финансово-экономическая сфера. В-четвертых, негативное влияние дальнейшей эскалации напряженности на глобальном и региональном уровнях.
Основные приоритеты укрепления национальной безопасности требуют обеспечения безопасности в сфере человеческого капитала – в первую очередь сохранении и приумножении интеллектуального потенциала нации. В число базовых факторов включено развитие общественного здравоохранения наряду с комплексной работой по обеспечению биологической безопасности.
Задачи экономической безопасности акцентированы на переходе к модели роста, устойчивой к внешним шокам, стимулирующей производительность и повышение уровня технологической сложности, создающей постоянные высокопроизводительные рабочие места и условия для повышения доходов населения. Что же касается экологической безопасности, то она включает не только защиту экосистем, но и управление природными ресурсами. Особое место здесь занимает водная безопасность страны.
В сфере информационной безопасности важная роль отводится противодействию растущим киберугрозам, защите персональных данных казахстанцев, информационной инфраструктуры, стратегических объектов и в целом повышению защищенности национального информационного пространства.
На коллегии КНБ Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал, что сегодня у специалистов и широкой общественности не вызывает сомнения тот факт, что КНБ состоялся в качестве эффективной и современной спецслужбы. В этом историческая заслуга Елбасы, который создал комитет и поставил его на ноги. Каждая служба, каждый сотрудник комитета выполняет великую миссию – защищает нашу страну от посягательств извне и изнутри. Без преувеличения можно сказать, что деятельность комитета становится все более значимой в условиях стремительно меняющейся «новой реальности».
Это действительно так. Вступая в юбилейный год независимости нашего государства, хочу подчеркнуть, что Комитету национальной безопасности по плечу решать самые сложные задачи. Мы научились действовать на упреждение, восстановлена элитарность и престижность службы в КНБ, и все больше молодых людей посвящают свою жизнь делу обеспечения безопасности нашей Родины. КНБ пользуется заслуженным доверием народа и Президента Казахстана. И это ко многому обязывает.
Поздравляя личный состав и ветеранов органов национальной безопасности с профессиональным праздником, хочу пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и стремления безупречно служить своему народу и стране!
Карим Масимов,
генерал-лейтенант национальной безопасности,
Председатель Комитета национальной безопасности