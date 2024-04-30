Безуглеродная энергия обходится дорого США

Введенный в эксплуатацию ядерный реактор в штате Джорджия обошелся дороже на миллиарды долларов и занял годы строительства, что отталкивает коммунальные предприятия США в использовании чистой энергии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

Компания «Georgia Power Co.» объявила в понедельник о завершении энергоблока №4 завода «Vogtle» к юго-востоку от города Огаста, который присоединится к реактору №3, введенному в коммерческую эксплуатацию прошлым летом. Это первые два ядерных реактора, построенные в США за последние десятилетия.

Новые реакторы обошлись компании и трем другим владельцам в $31 млрд. Чистая энергия для жителей штата обошлась очень дорого, так как первоначально планировалось, что реакторы будут стоить $14 млрд и завершатся к 2017 году.

-Будем надеяться, что, несмотря на опоздание на семь лет и превышение бюджета на миллиарды долларов, два новых агрегата завода «Vogtle», наконец, будут работать хорошо, по крайней мере, в течение следующих 80 лет, чтобы оправдать чрезмерную стоимость, – отметил исполнительный директор «Georgia Watch» Лиз Койл.

В декабре 2023 года регулирующие органы одобрили дополнительное повышение ставок на 6% на электроэнергию для 2,7 млн клиентов компании, которые будут покрывать расходы на строительство реакторов в размере $7,56 млрд. В результате средний потребитель за 1000 киловатт-часов электроэнергии будет ежемесячно платить $14,38.

Каждый из двух новых реакторов может обеспечить электроэнергией 500 тысяч домов и предприятий без выброса углерода. Однако, расчеты показывают, что ядерная энергетика не будет дешевле, чем производство электроэнергии на ископаемом топливе.

Учитывая дороговизну ядерной энергии и ошибки завода «Vogtle» американские коммунальные предприятия отложили планы по строительству 24 других реакторов. Два недостроенных реактора в Южной Каролине были заброшены.

Однако, энергетическая компания «Westinghouse» намерена продавать конструкцию реакторов завода этого за рубеж, в приобретении которой заинтересованы Китай, Болгария, Польша и Украина.